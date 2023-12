Homem alegadamente motivado por atentado do Hamas é acusado de tentativa de adesão a organização terrorista sediada na Somália

Karrem Nasr, 23 anos, está a ser acusado de tentar fornecer apoio material e recursos à al-Shabaab, uma organização terrorista estrangeira designada e sediada na Somália, informou o Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito Sul de Nova Iorque, num comunicado de imprensa.

Se Nasr for considerado culpado, ele poderá pegar até 20 anos de prisão, segundo autoridades federais.

Em novembro, quando se encontrava no Egipto, "expressou repetidamente o seu desejo e planos" de se juntar ao al-Shabaab e "fazer jihad, incluindo em comunicações com uma fonte confidencial do FBI", que se fazia passar por facilitador de organizações terroristas, segundo a queixa.

Nasr, um cidadão norte-americano, declarou através de mensagens com a fonte confidencial e de publicações online que "há muito tempo que pensava em participar na jihad" e que estava particularmente motivado para se tornar um jihadista pelo ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro, que matou pelo menos 1.200 israelitas, segundo a queixa.

Nasr comunicou à fonte confidencial que o inimigo número um era a "América maléfica", a que chamou "cabeça da serpente", e em recentes mensagens públicas nas redes sociais, Nasr avisou que a "Jihad" estava "a chegar em breve a um local dos EUA perto de si", bem como publicou emojis de avião, bomba e fogo, segundo a queixa.

Damian Williams, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque, afirmou numa declaração que Nasr foi "motivado pelo hediondo ataque terrorista perpetrado pelo Hamas a 7 de outubro, dedicando-se a travar uma jihad violenta contra a América e os seus aliados. Nasr, um cidadão deste país, viajou do Egipto para o Quénia com o objetivo de se juntar e treinar com o al-Shabaab para poder executar a sua missão jihadista de morte e destruição".

Nasr "estava preparado para matar e ser morto para apoiar a causa jihadista e, nas suas próprias palavras, descreveu a América como 'má' e a 'cabeça da serpente'", acrescentou Williams.

Nasr mudou-se de Nova Jersey para o Egipto por volta de julho de 2023, segundo a queixa. Voou do Egipto para o Quénia em 14 de dezembro, onde planeava viajar para a Somália, mas foi detido pelas autoridades quenianas e trazido de volta para os Estados Unidos em 28 de dezembro, de acordo com o comunicado.

Não é claro se Nasr tem um advogado, mas espera-se que compareça no tribunal federal de Manhattan na sexta-feira.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com