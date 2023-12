Homem acusado de homicídio no tiroteio que matou um rapaz de 4 anos quando este estava sentado no banco de trás do carro da família

O suspeito, Byron Burkhart, de 29 anos, enfrenta também duas acusações de tentativa de homicídio, uma acusação de disparo contra um veículo ocupado e cinco acusações de posse de arma de fogo por um criminoso, de acordo com a queixa criminal obtida pela CNN.

Burkhart viajava com a namorada a 15 de dezembro quando, alegadamente, cortou a marcha a um veículo que transportava o rapaz e os seus pais, informou o Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Los Angeles na terça-feira, num comunicado de imprensa.

Burkhart terá alegadamente "efectuado manobras de condução agressiva e de fúria rodoviária" antes de encostar ao carro da família e disparar oito tiros contra o veículo, atingindo a criança, segundo o gabinete do procurador distrital.

O menino foi atingido uma vez e levado para um hospital, onde morreu mais tarde, segundo as autoridades. Os seus pais não ficaram feridos no tiroteio.

A criança foi identificada como Gor Adamyan pelo Gabinete do Médico Legista do Condado de Los Angeles.

Gor era um rapaz vibrante com "um espírito brilhante", segundo uma página GoFundMe criada para a sua família.

A família estava a caminho de comprar mercearias quando o tiroteio aconteceu, de acordo com a campanha de angariação de fundos.

"Naquele dia fatídico, quando os pais de Gor estavam a caminho de ir às compras, um encontro com um condutor suspeito transformou-se numa tragédia impensável", escreveram os organizadores na página de angariação de fundos.

A matrícula do veículo de Burkhart foi captada por uma câmara no veículo da família, informou o gabinete do procurador distrital.

Burkhart e sua namorada foram presos mais tarde, mas a namorada foi libertada depois que os promotores determinaram que não havia provas suficientes para acusá-la, disse o tenente Mike Gomez, do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, à CNN.

Burkhart está detido sob uma caução de 2 milhões de dólares e deverá ser acusado no dia 22 de janeiro, segundo os registos dos reclusos do condado. Ele enfrenta uma sentença máxima de prisão perpétua se for condenado como acusado.

Burkhart está a ser representado pelo Gabinete do Defensor Público do Condado de Los Angeles, e a porta-voz Dana Boldt disse que o seu gabinete irá fornecer uma "defesa vigorosa" e manter o gabinete do procurador distrital com o ónus da prova.

"Os nossos corações sofrem com a trágica perda de uma vida jovem num ato tão devastador e sem sentido de raiva na estrada", afirmou o Procurador Distrital do Condado de Los Angeles, George Gascón. "Uma família está a enfrentar uma dor inimaginável durante o que deveria ser um momento de alegria nesta época festiva."

Fonte: edition.cnn.com