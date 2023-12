Homem acusado de crimes de ódio no esfaqueamento de duas adolescentes no Grand Central Terminal de Nova Iorque

Os adolescentes, de 14 e 16 anos, foram atacados no átrio de refeições da Grand Central na segunda-feira, por volta das 11h25. Foram transportados para o Hospital de Bellevue com ferimentos que não colocam a vida em risco, de acordo com um porta-voz da Autoridade Metropolitana de Transportes.

Os agentes da polícia da MTA responderam ao ataque e prenderam o suspeito. O homem já tinha sido detido pelo menos uma dúzia de vezes, a última das quais em novembro, por posse de uma arma por porte de uma faca, segundo uma fonte policial.

Esteban Esono-Asue, também conhecido por Steven Hutcherson, foi acusado na terça-feira de duas acusações de tentativa de homicídio em segundo grau como crime de ódio, duas acusações de agressão como crime de ódio, uma acusação de tentativa de agressão como crime de ódio e duas acusações de pôr em perigo o bem-estar de uma criança, segundo a queixa.

O incidente teve início na zona de refeições da estação de comboios, quando o homem se aproximou de uma funcionária e, depois de lhe ter sido pedido que se retirasse, disse essencialmente: "Vou-me embora, não quero que o homem branco te atinja", segundo a queixa.

Uma segunda funcionária disse que foi dar um lugar ao homem e que este lhe disse essencialmente: "Não me quero sentar com os negros. Quero sentar-me com as bolachas", refere a queixa.

Pouco depois de se sentar e de lhe ser dada água, o homem dirigiu-se a uma mesa onde estava sentada uma "família de indivíduos que pareciam ser brancos", refere a queixa. Pegou numa faca e esfaqueou o jovem de 16 anos nas costas e, quando a família tentou fugir, esfaqueou o jovem de 14 anos na perna, segundo a queixa.

A adolescente que foi esfaqueada nas costas sofreu um colapso pulmonar, enquanto a rapariga mais nova sofreu uma perfuração na coxa, refere a queixa. As adolescentes são irmãs que estavam de visita da América do Sul, informou a WABC, afiliada da CNN.

O suspeito foi detido a pedido dos promotores, de acordo com o Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan. O gabinete do promotor de Manhattan disse que ele foi representado por um advogado da Legal Aid Society, que se recusou a comentar.

Nos últimos anos, tem havido vários ataques de grande visibilidade em estações de comboios e metropolitanos da cidade de Nova Iorque. No ano passado, o Presidente da Câmara, Eric Adams, aumentou as patrulhas da polícia no subsolo para tentar combater a criminalidade no sistema de metro, como parte da sua tentativa de acalmar os receios de andar de transportes públicos.

"Sempre que se registam incidentes nestes locais de grande visibilidade, fica-se com a sensação de que as pessoas não se sentem seguras", disse Adams sobre o esfaqueamento numa conferência de imprensa na terça-feira. "E é por isso que temos de nos certificar de que, sabe, nos concentramos, fazemos a detenção o mais rapidamente possível e garantimos que tiramos os infractores repetidos das nossas ruas."

Um porta-voz do Departamento de Polícia da MTA considerou o esfaqueamento uma "ocorrência rara" na Grand Central.

Mark Morales, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com