Hoje, os alunos da Apalachee High School retomam as suas atividades académicas.

"Eu estava principalmente tentando aproveitar cada dia, mesmo quando me sentia para baixo. Estava apenas tentando ser feliz a cada dia," compartilhou o estudante de 15 anos com a CNN no sábado.

No dia 4 de setembro, Apalachee tornou-se o local de um incidente trágico que tirou a vida de dois alunos e dois professores. Este incidente deixou uma marca duradoura na vida de estudantes como Isaiah, suas famílias e toda a comunidade de Winder, na Geórgia.

Hoje, a escola dá início à sua reabertura gradual.

A Estratégia de Reabertura

A escola realizou uma casa aberta na segunda-feira, oferecendo à comunidade a oportunidade de se reconectar e iniciar o processo de cura e seguir em frente juntos, de acordo com o anúncio do Sistema de Escolas do Condado de Barrow.

Jud Smith, xerife do Condado de Barrow, declarou antes da casa aberta: "Hoje é um passo importante no processo de cura dentro deste edifício atrás de nós. Há medidas de segurança no lugar, mas elas podem não ser visíveis."

As aulas recomeçarão na terça-feira, com meio período até 4 de outubro. A partir de 14 de outubro, após uma semana de recesso escolar, os estudantes retornarão às aulas inteiras, de acordo com o comunicado.

O local do incidente, J Hall, permanecerá fechado. Os estudantes serão temporariamente realocados para um edifício do sistema escolar vizinho até que chegue 'novos módulos de sala de aula' em janeiro.

Profissionais de saúde mental, cães-terapeutas e forças policiais estarão presentes para ajudar os estudantes a readaptar-se à sua rotina.

"Sabemos que não é fácil", disse Dallas LeDuff, superintendente do Sistema de Escolas do Condado de Barrow, no comunicado. "Estamos todos navegando por adversidades e emoções que talvez nunca compreendamos totalmente. O bem-estar e a segurança dos nossos estudantes e funcionários permanecem a nossa principal prioridade. Estamos comprometidos em participar de discussões com a nossa comunidade e especialistas em segurança sobre camadas adicionais de segurança."

No entanto, alguns membros da comunidade sentem que este plano é insuficiente.

Pais, estudantes e membros da comunidade descontentes iniciaram uma petição que já reuniu mais de 1.200 assinaturas, pedindo medidas de segurança adicionais antes do retorno, como políticas de bolsa clara e detectores de metal. Eles também propõem a opção de aprendizado on-line até o recesso escolar para dar aos estudantes e professores mais tempo para curar.

'Ainda parece surreal'

Desde o incidente, Isaiah e outros estudantes visitaram Apalachee para recuperar seus pertences, mas os efeitos persistentes da tragédia são palpáveis.

"Só de andar por aí, parecia estranho. Era como se eu não devesse estar lá", compartilhou Isaiah. "Foi muito difícil aceitar que algo assim pudesse acontecer. Mesmo depois de algumas semanas, ainda parece surreal que isso aconteceu conosco."

Armando Martinez, um estudante de 15 anos, compartilhou com a CNN na sexta-feira que havia retornado à escola para treinar, e foi uma experiência desafiadora.

"Estar lá eu mesmo, já que eu estava na sala quando aconteceu, foi difícil", disse Armando.

No entanto, ambos os adolescentes admitem que o senso de comunidade lhes deu motivação para retornar.

"Foi assustador, mas saber que temos uma comunidade tão forte - é incomparável. Vocês deveriam ter visto a quantidade de apoio, a quantidade de pessoas que estavam lá para nos ajudar", compartilhou Armando.

A oportunidade de estar com sua comunidade e apoiar os outros é o que motiva Isaiah a retornar à escola, acrescentou ele.

"O que me motiva verdadeiramente são meus amigos, minha família, meus companheiros de equipe e meus treinadores. Sei que nossa comunidade estará cuidando de nós."

