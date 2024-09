Hoje, a Guarda Costeira dos EUA está pronta para iniciar uma discussão pública sobre a explosão do submarino Titan.

O painel de investigação marítima, conhecido como Painel de Investigação Marítima (PIM), foi formado rapidamente após o desaparecimento do submersível. Esta equipe de investigação de elite, liderada pela Guarda Costeira, foi designada para analisar a causa do incidente e oferecer sugestões, incluindo possíveis penalidades civis e acusações criminais.

Ao longo dos últimos 15 meses, nossa equipe de investigação colaborou de perto com diversas agências federais, parceiros internacionais e especialistas da indústria para desvendar a verdade por trás deste incidente, conforme declarado por Jason Neubauer, presidente do PIM, durante uma conferência de imprensa no domingo.

As audiências previstas servirão como uma plataforma para divulgar nossos achados e ouvir de testemunhas e especialistas-chave em um ambiente transparente, disse Neubauer, acrescentando que esses procedimentos são essenciais para entender os fatores subjacentes do incidente e as ações necessárias para evitar uma recorrência.

O submersível perdeu contato com seu navio-mãe cerca de uma hora e 45 minutos após mergulhar no Titanic em 18 de junho de 2023. Após não retornar à superfície, uma operação de busca e resgate internacional em larga escala foi iniciada nas águas remotas a cerca de 600 milhas a sudeste de Terra Nova, no Canadá.

Eventualmente, as autoridades concluíram que o navio sucumbiu a uma colapso interno repentino devido à pressão extrema, o que eles descreveram como uma "implosão catastrófica". Restos do submersível e restos humanos presumivelmente das vítimas foram descobertos no fundo do oceano a algumas centenas de jardas do Titanic.

Entre os falecidos estavam Stockton Rush, fundador e CEO do operador do navio, junto com o empresário Shahzada Dawood e seu filho de 19 anos, Suleman Dawood; o empresário Hamish Harding; e o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet.

Durante a audiência, serão discutidos tópicos como eventos históricos anteriores ao acidente, conformidade com as regulamentações, deveres e qualificações dos membros da tripulação, sistemas mecânicos e estruturais, resposta a emergências e a indústria de submersíveis.

A lista de testemunhas do PIM inclui ex-funcionários da OceanGate Expeditions, a empresa com sede em Everett, Washington, responsável pela operação do navio de 23.000 libras, que vendia ingressos por cerca de $250.000 cada. A empresa tem sido alvo de preocupações com a segurança relatadas pela mídia.

O PIM consiste em vários oficiais da Guarda Costeira e pelo menos dois da National Transportation Safety Board, de acordo com a lista revelada pela Guarda Costeira. As testemunhas esperadas também incluem oficiais regulamentares, especialistas em busca e resgate, especialistas em exploração de águas profundas e engenheiros da NASA e Boeing.

Neubauer enfatizou que o objetivo principal da audiência é "desvendar a verdade por trás do incidente", mas eles também são responsáveis por identificar conduta ou negligência por marinheiros licenciados. Ele acrescentou que, se um ato criminal for detectado, as informações relevantes seriam encaminhadas ao Departamento de Justiça.

O Painel de Investigação Marítima é o nível mais alto de inquirição da Guarda Costeira, explicou Neubauer, dizendo que cerca de uma audiência do PIM é realizada anualmente. Ele também mencionou que apenas uma fração dos milhares de investigações conductedas anualmente chega a esse nível.

A audiência está programada para ocorrer em North Charleston, Carolina do Sul, e deve durar nove dias entre segunda e sexta-feira, 27 de setembro. Os procedimentos serão transmitidos ao vivo no canal do YouTube da Guarda Costeira.

Após a conclusão da investigação, a Guarda Costeira dos EUA e a National Transportation Safety Board publicarão relatórios separados, confirmou Neubauer durante a conferência de imprensa de domingo. Ele alertou que podem ser necessárias audiências subsequentes e não forneceu uma estimativa de cronograma para concluir a investigação.

