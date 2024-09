Hezbollah defende combate em curso <unk> nomeação do sucessor de Nasrallah iminente

Em uma sexta-feira, Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, encontrou um fim infeliz em um ataque aéreo israelense. Após sua morte, o grupo militante jurou prosseguir em sua cruzada contra Israel. Como disse o segundo em comando do Hezbollah, "Estamos preparados para qualquer coisa que venha".

Após a morte de Nasrallah, a milícia do Hezbollah com sede no Líbano mantém sua determinação em travar guerra contra Israel. Em um discurso televisionado, o sheik Naim Kassim, vice-líder do Hezbollah, reiterou, "Estamos cientes de que esta batalha pode ser prolongada, e estamos preparados para todas as possibilidades". Ao abordar a possibilidade de uma ofensiva terrestre israelense, declarou, "Se Israel optar por escalar as táticas, estamos preparados". Ele recordou as vitórias do Hezbollah do passado, como aquelas durante a guerra de 2006, sugerindo que a vitória estaria em suas mãos novamente.

Kassim também estendeu a solidariedade do Hezbollah ao Hamas islâmico da Palestina em Gaza, jurando ativamente confrontar Israel e proteger o Líbano. Em seu discurso transmitido pela Al-Manar, a emissora do Hezbollah, ele foi visto vestindo preto, em um quarto isolado. O local de seu discurso e se foi gravado antecipadamente permaneceu desconhecido. Ao abordar o luto do grupo pela morte de Nasrallah, disse, "Nasrallah sempre estará ao nosso lado". Apesar das circunstâncias, Kassim não revelou um sucessor para Nasrallah, prometendo em vez disso, "Escolheremos rapidamente um novo secretário-geral".

A União Europeia, expressando preocupação com a escalada das tensões entre Hezbollah e Israel, emitiu uma declaração pedindo desescalada e respeito pela soberania nacional. Em resposta à morte de Nasrallah, a União Europeia expressou suas condolências ao povo libanês e reiterou seu apoio à estabilidade e integridade territorial do Líbano.

Leia também: