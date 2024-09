Herbert Kickl, figura do FPÖ e "chefe do povo" não realizado.

A vitória do FPO nas eleições para o Conselho Nacional tem uma ligação significativa a uma pessoa: Herbert Kickl. Como principal candidato, ele pode se orgulhar de uma longa história no partido, adquirindo conhecimentos de figuras proeminentes como Haider e Strache. Com sua abordagem distinta, ele revitalizou o partido, mas seu radicalismo pode ser sua ruína.

Ele pode não ser o favorito das massas. Seu carisma e charme são limitados. Diferente de ex-astros do FPO como Jörg Haider e Heinz-Christian Strache, visualizar Herbert Kickl em um evento social animado parece desafiador. O líder de 55 anos do partido de direita do FPO é esperto, frequentemente demonstrando retórica impressionante, e projeta a imagem de um político austero que se distancia do "establishment".

Do ponto de vista do FPO, Kickl alcançou realizações notáveis nos últimos anos. Após o escândalo de Ibiza envolvendo o antigo líder Strache em 2019, os populistas de direita austríacos enfrentaram reveses significativos. Sua vitória nas eleições para o Conselho Nacional marca seu maior sucesso até agora, potencialmente pavimentando o caminho para que Kickl se torne o altamente accessível "Chanceler do Povo". O termo "Chanceler do Povo" não está exclusivamente ligado a nacional-socialistas, mas também foi utilizado em diferentes contextos.

De Ministro do Interior a Oposição bem-sucedida

Desde 2021, Kickl lidera os populistas de direita. Ele tem uma rica história partidária atrás de si. Quando ingressou no FPO, ele teria dito a seus biógrafos Gernot Bauer e Robert Treichler: "Eu não posso fazer muito, mas posso aprender tudo". Inicialmente, ele serviu como assistente no centro de treinamento político dos populistas de direita, responsável pela preparação de materiais. No entanto, suas habilidades foram reconhecidas e ele subiu na hierarquia.

Ele serviu como redator de discursos de Haider durante o crescimento do FPO nos anos 80. Ele se tornou o homem direito de Strache, apoiando sua ascensão de 2005 a 2017 como secretário-geral do FPO. Antes que o então presidente dos EUA, Donald Trump, popularizasse o slogan "América primeiro", o FPO, com a ajuda de Kickl, se posicionou como um "partido da pátria social" que priorizava os interesses dos austríacos. Frases como "Em casa em vez de islamismo" ou "Mais coragem para nosso sangue vienense - excesso de estrangeirismo não é bom para ninguém" surgiram da pena de Kickl.

Como Ministro do Interior no governo de coalizão de 2017 com a OVP, Kickl deixou um rastro controverso, segundo seus críticos. Ele iniciou uma batida na Oficina Federal para a Proteção da Constituição e Contra o Terrorismo (BVT), danificando a reputação do serviço secreto.

FPO apoia os críticos das medidas da Covid

Após a dissolução da coalizão, Kickl floresceu na oposição. Por anos, ele tem sido vocalmente crítico em relação a migrantes, elites políticas e o que ele chama de "mídia do sistema", ao deleite dos apoiadores do FPO. Um fator crucial para o renascimento dos populistas de direita foi a crise do coronavírus. Durante a pandemia, o FPO se tornou a voz dos oponentes do lockdown e da vacinação obrigatória. Eles acusaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) de ser uma "ditadura da saúde".

Kickl, um graduado em história e filosofia sem diploma, projeta uma confiança inabalável. Sua postura segura e visões pró-russas o tornam repulsivo até mesmo para a OVP. Conservadores o veem como um "risco de segurança" e rejeitam a cooperação com ele - mas não com o FPO como um todo. Kickl rejuvenesceu o FPO.

Para o atual Chanceler Karl Nehammer, Kickl abriu um nicho para si mesmo no deserto. "Ele se radicalizou", observou o Chanceler antes das eleições, descartando uma colaboração com o líder do FPO.

Apesar da controvérsia de Kickl como Ministro do Interior, seu mandato moldou significativamente o FPÖ. Seus discursos e políticas, como o conceito de "partido da pátria social" e sua posição contra o "excesso de estrangeirismo", ressoaram com a base do partido.

Além disso, durante a pandemia do coronavírus, a crítica de Kickl aos lockdowns e à vacinação obrigatória ajudou a revigorar a popularidade do FPÖ, tornando-se uma figura-chave na posição de oposição do partido.

Leia também: