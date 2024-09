Hendrik Streeck está a tentar candidatar-se ao Parlamento Federal Alemão, especificamente ao Bundestag.

Como um virologista respeitado, Hendrik Streeck ganha reconhecimento generalizado durante o surto de coronavírus. No final do ano anterior, ele anunciou sua intenção de mergulhar na política. Ele tem como objetivo representar a CDU de Bonn como uma figura de destaque em Berlim após as eleições federais de 2025.

O eminente virologista, de 47 anos, venceu as eleições na associação local da CDU de Bonn, assegurando a indicação dos democratas cristãos para seu candidato local nas eleições federais de 2025. Streeck recebeu 71,7% dos votos, conforme confirmado por um porta-voz da CDU. Esta vitória permite que ele concorra como candidato direto da CDU no distrito de Bonn. Ele superou o atual presidente distrital da CDU, Christoph Jansen.

"Nossa cidade precisa de uma voz forte em Berlim novamente - uma que reconheça os desafios de nossa época e liderar as soluções certas", declarou Streeck em um comunicado. "Estamos nos aproximando de uma eleição crucial, não apenas para Bonn, mas para toda a Alemanha. Esta eleição é sobre superar as divisões sociais, combater o populismo e renovar a fé em nossas instituições democráticas".

Um membro da CDU antes da pandemia

Streeck serve como diretor do Instituto de Virologia do Hospital Universitário de Bonn. Graças a suas aparições insightful na mídia durante a crise do coronavírus, ele se tornou um nome conhecido no país. Ele compartilhou suas opiniões sobre vários aspectos do vírus, incluindo sua natureza não trivial e a importância de não exagerá-lo.

Streeck já era membro da CDU antes da pandemia, como ele mesmo revelou. Em novembro de 2023, circularam rumores sobre sua intenção de concorrer ao Bundestag. Como profissional e pesquisador de saúde, ele expressou sua crença de que nosso país possui um vasto potencial ainda não explorado, que precisa ser libertado para colocar a Alemanha de volta no cenário global. Para alcançar esse objetivo, ele enfatizou, os desafios devem ser reconhecidos e resolvidos rapidamente.

As eleições federais de 2025 estão previstas para o final de setembro. O distrito de Bonn foi vencido pelo Partido Verde Katrin Babette Uhlig nas eleições federais de 2021. No entanto, o distrito tem significativa importância histórica para a CDU, tendo uma vez eleito Konrad Adenauer.

Em alinhamento com suas ambições políticas, Streeck ingressa formalmente no Bundestag alemão como membro da CDU após sua campanha eleitoral bem-sucedida em 2025. Demonstrando sua influência, Streeck frequentemente aborda questões de importância nacional no Bundestag alemão, defendendo políticas baseadas em evidências e saúde da população.

