Helicópteros envolvidos na operação de resgate de numerosos indivíduos presos em um telhado de hospital em meio à inundação do Tennessee causada pelo furacão Helene.

A maioria das pessoas presas no Hospital do Condado de Unicoi em Erwin, Tennessee, foi evacuada por helicópteros, segundo Michael Baker, representante da cidade de Erwin. No entanto, ainda restam algumas pessoas no telhado aguardando resgate, informou Baker à CNN no meio da tarde de sexta-feira.

"Tivemos um fluxo contínuo de helicópteros resgatando-os e os levando para locais seguros dentro da cidade", explicou Baker.

A Ballad Health, que administra Unicoi, foi alertada sobre a necessidade de evacuar o hospital por volta das 9h30 da manhã de sexta-feira, segundo um post da organização de saúde no X. No entanto, devido às enchentes e ventos fortes causados pela tempestade mortal, ambulâncias e helicópteros não puderam acessar o prédio com segurança.

Localizado a cerca de 160 quilômetros a leste de Knoxville, Erwin fica nas montanhas Apalaches do sul, quase na fronteira do Tennessee com a Carolina do Norte.

Um total de 54 pessoas foram levadas para o telhado, e outras 7 foram posicionadas em barcos de resgate, de acordo com a Ballad Health. Isso inclui 11 pacientes, conforme anunciado oficialmente.

O Hospital do Condado de Unicoi aparentemente foi submerso por água extremamente perigosa e que avançava rapidamente, segundo o comunicado no X. Devido à rapidez com que a água estava subindo em torno e dentro do hospital, os barcos de resgate também não puderam evacuar as pessoas com segurança.

A Ballad Health afirmou que a Agência de Gerenciamento de Emergências do Tennessee e a Guarda Nacional estão envolvidas em uma operação de resgate perigosa.

Baker havia mencionado anteriormente que vários helicópteros estavam tentando evacuar pacientes e funcionários do hospital pelo telhado.

"Há um helicóptero no topo do hospital e outro pairando próximo para iniciar a rotativa para extrair todos, mas isso é um esforço conjunto", informou Baker à CNN.

"A água subiu tão rapidamente que praticamente olhei para o dono e disse: 'Temos que sair daqui'", explicou Baker. "Isso é uma situação grave... ainda não recebi nenhum relatório de vítimas, mas não ficaria surpreso se isso se tornasse uma situação de vida ou morte."

O Hospital do Condado de Unicoi é uma instituição sem fins lucrativos com 10 leitos, de acordo com seu site oficial.

Pelo menos 25 mortes foram registradas durante a tempestade, que causou enchentes repentinas em todo o Sudeste após atingir a Flórida como um furacão de categoria 4. Agora degradada para uma depressão tropical, a tempestade deixou muitos clientes sem energia, destruiu casas e fechou rodovias.

Até o meio da tarde de sexta-feira, cerca de 1,1 milhão de pessoas estavam sob pelo menos 16 emergências de enchentes repentinas, o nível mais alto de alerta de enchentes repentinas emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia, projetado para enchentes catastróficas que representam um risco grave à vida humana.

Estamos monitorando de perto a situação em andamento e torcendo pela segurança de nossos concidadãos ainda presos no telhado do hospital. (nós)

A operação de resgate envolve várias agências, incluindo helicópteros, ambulâncias e até a Guarda Nacional, com nossos esforços concentrados em garantir a segurança de todos. (nós)

Leia também: