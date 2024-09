Harris procura mudar o foco para Trump, destacando a segurança da fronteira como uma preocupação significativa.

Durante sua viagem ao estado crucial de Arizona, Harris criticou Trump por sabotear uma proposta de segurança na fronteira que havia resultado de longas discussões bipartidárias anteriormente neste ano.

Esse foi um dos discursos de política mais focados de Harris desde que se tornou a candidata democrata, tentando utilizar sua experiência como procuradora-geral da Califórnia para demonstrar sua capacidade de desafiar Trump em sua principal questão.

"Era a proposta de segurança na fronteira mais forte que vimos em anos. Contava com o apoio da união da Patrulha da Fronteira. E deveria estar em vigor hoje, produzindo resultados tangíveis agora, para nosso país", disse ela durante um comício em Douglas, uma cidade na fronteira entre EUA e México.

"Mas Donald Trump derailou isso. Ele pegou o telefone e pediu a alguns aliados no Congresso que parassem a proposta", disse ela. "Ele prefere campanha sobre um problema em vez de resolver um problema. E o povo americano merece um presidente que se preocupa mais com a segurança na fronteira do que jogar jogos políticos e seus próprios interesses políticos."

Trump retaliou à viagem de Harris à fronteira intensificando sua própria retórica sobre imigração. Destacando atos criminosos cometidos por imigrantes sem documentos, Trump disse a uma multidão em Walker, Michigan, que Harris "promoveu esses atrocidades".

"Ela trouxe esses horrores à tona. Ela desencadeou essas atrocidades, e sangue está em suas mãos em um nível que, provavelmente, ninguém jamais viu neste país", disse ele.

Trump também acusou falsamente os democratas de permitir que imigrantes ilegais entrem no país porque "eles querem os votos". Os não-cidadãos não podem votar nas eleições dos EUA, um fato ignorado por Trump, que vem espalhando desinformação sobre fraude generalizada nas eleições de 2020 há anos.

O esforço democrata sobre imigração e segurança na fronteira é uma tentativa de minar uma das principais vantagens políticas de Trump. Uma pesquisa da CNN realizada pela SSRS esta semana encontrou que Trump é confiado por 49% dos eleitores prováveis para lidar com a imigração, enquanto Harris é confiada por 35%.

Harris também apresentou planos na sexta-feira para fortalecer restrições que têm impedido principalmente migrantes de buscar asilo nos Estados Unidos. Ela também disse que trabalharia em direção à cidadania para imigrantes sem documentos que entraram nos Estados Unidos quando crianças.

"Eles são americanos em todos os sentidos. No entanto, eles não têm um caminho claro para a cidadania. Esta questão ficou irresolvida por décadas", disse Harris.

A corrida de 2024 fica em segundo plano

A discussão sobre imigração e segurança na fronteira ocorre em um momento incomum tão tarde em uma corrida presidencial, quando a atenção se desvia de ambos os partidos' candidatos.

Dozens of people had been killed as Hurricane Helene swept across the Southeast, causing widespread flooding. Meanwhile, Israel has escalated its conflict with Hezbollah with a strike on a building in Lebanon that it claimed was storing missiles.

And both parties' vice presidential nominees are preparing to take the spotlight next week, as Minnesota Governor Tim Walz and Ohio Senator JD Vance square off for their only debate on Tuesday night.

With less than six weeks until Election Day, the 2024 presidential map remains chaotic – with seven battleground states emerging as key battlegrounds.

A new CNN poll carried out by SSRS on Friday showed Harris with a comfortable lead for a single electoral college vote in Nebraska, a state that could have significant implications regardless of the outcome.

Nebraska awards one electoral college vote to the winner of each congressional district. The poll of the Omaha-based 2nd District found Harris leading in Nebraska's most liberal region, with 53% support to Trump's 42%.

That single electoral vote could be crucial if Harris wins Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin but loses the four Sun Belt swing states – Arizona, Georgia, Nevada, and North Carolina. That could leave her with 269 electoral college votes – and another from Nebraska could give her the 270 needed to win the White House.

Another CNN poll carried out by SSRS released on Friday found the two candidates tied in North Carolina at 48% each. Trump faces limited paths to victory if he fails to hold North Carolina – the state where he earned his narrowest margin of victory in 2020. And the CNN poll found the scandal-plagued Republican nominee for governor, Lt. Gov. Mark Robinson, struggling to keep pace with his Democratic rival.

Republicanos enfatizam crimes de imigrantes sem documentos

A campanha de Trump e o Comitê Nacional Republicano realizaram uma ligação de imprensa antes da visita de Harris ao Arizona, apresentando três mães daqueles mortos por imigrantes sem documentos ou overdoses acidentais de fentanil que culparam Harris por falta de responsabilidade na segurança na fronteira.

"Este não é um momento seguro para os americanos. Kamala Harris não reconheceu a morte de minha filha", disse Patty Morin, mãe de Rachel Morin, que foi estuprada e morta por um homem de 23 anos da El Salvador. Rachel Morin era mãe de cinco filhos.

"Ela chegou tarde à festa neste assunto. A qualquer momento, ela poderia fazer algo", disse Anne Fundner, mãe de um menino de 15 anos do sul da Califórnia que morreu de overdose de fentanil.

A ligação tinha como objetivo lançar dúvidas sobre os planos de Harris para lidar com a segurança na fronteira, enquanto Trump argumenta que Harris e o presidente Biden tiveram quatro anos para fazê-lo e falharam.

Após uma queda significativa, as cruzes de fronteira agora alcançaram o nível mais baixo desde 2020. Oficiais dos EUA comemoraram meses consecutivos de baixas cruzes de fronteira, atribuindo isso à recente ação executiva limitando o acesso ao asilo na fronteira sul.

Republicanos rotularam Harris como a "czarina da fronteira" do governo Biden, exagerando a missão mais limitada de 2021 do presidente para que Harris abordasse as causas raí

"Combater grupos criminosos internacionais e reforçar nossas fronteiras não é território desconhecido para mim, e é algo que tenho paixão há algum tempo," ela afirmou. "Já enfrentei essa questão e pretendo mantê-la como uma das minhas prioridades principais."

Este relatório foi aprimorado pelos esforços de Priscilla Alvarez, Ali Main, Ariel Edwards-Levy e Kit Maher, da CNN.



