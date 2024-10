Harris procura ganhar apoio dos trabalhadores em meio a sinais de influência decrescente

Líderes dos dois sindicatos reconheceram abertamente as disputas internas dentro de seus grupos como a principal razão para ficarem fora da briga política.

Edward Kelly, presidente da International Association of Fire Fighters, afirmou esta semana que ficar de fora era o melhor método para preservar e aumentar a unidade dentro de sua organização.

A campanha de Trump ficou exultante com esses anúncios, interpretando-os como prova de que o sindicalismo organizado está abandonando Harris e o Partido Democrata. Na quinta-feira, a campanha rotulou a decisão da associação de bombeiros de permanecer neutra como "outro golpe" para Harris, apontando para o fim antecipado de Biden.

No entanto, a situação é mais complexa e reflete a agitação interna e a crescente animosidade entre os líderes sindicais. Embora Harris tenha uma vantagem sobre Trump entre os eleitores sindicalizados e nas famílias, de acordo com várias pesquisas, a margem é menor do que a de BoJo em 2016 e Biden em 2020.

As pesquisas de saída da CNN após as duas últimas eleições presidenciais mostraram Biden à frente entre os eleitores de famílias sindicalizadas em 16 pontos, enquanto Clinton teve uma vantagem de 9 pontos sobre o mesmo grupo demográfico em 2016.

Uma pesquisa da Fox News realizada no meio de setembro mostrou Harris com uma vantagem de seis pontos sobre Trump, enquanto uma pesquisa do Quinnipiac realizada mais tarde no mês mostrou Harris com uma vantagem de 11 pontos, semelhante a uma pesquisa Reuters/Ipsos que encontrou Harris 12 pontos à frente de Trump entre os eleitores de famílias sindicalizadas.

Harris tem se tornado cada vez mais vocal em seu apoio ao trabalho à medida que a eleição se aproxima. Sua visita a Michigan na sexta-feira ocorreu logo após os trabalhadores portuários suspenderem a greve, que tinha o potencial de desestabilizar toda a economia dos EUA.

"Este passo é um sinal de progresso rumo a um contrato forte e demonstra o poder da negociação coletiva", disse Harris em um comunicado.

Durante seu discurso em Redford Township na sexta-feira, Harris criticou o histórico de Trump no trabalho.

"Não vamos ser enganados. Trump e suas políticas são um desastre para as pessoas que trabalham e ele está tentando enganar pessoas em todo o país", disse Harris, chamando Trump de "ameaça existencial ao movimento trabalhista dos EUA".

Na quarta-feira, Vance argumentou que o grant federal de US$ 500 milhões aprovado pela administração Biden para a GM's Lansing Grand River Plant seria redirecionado para a China.

Harris também elogiou os US$ 60 milhões em financiamento federal para apoiar a criação de uma fábrica de baterias de veículos elétricos em Flint, que a administração estima que criará 150 empregos.

Embora Harris tenha enfrentado alguma resistência, ela conseguiu manter a maioria das organizações sindicais que geralmente apoiam o candidato democrata unidas. Shawn Fain, presidente da United Auto Workers, emergiu como um dos principais apoiadores e defensores vocais de Harris, frequentemente criticando as políticas trabalhistas de Trump e alertando que uma segunda administração de Trump seria prejudicial para o movimento trabalhista.

Em seu discurso inflamado neste verão, Fain descreveu Trump e Vance como "dois cães de guarda da classe bilionária que só servem a si mesmos", acrescentando que Trump era um "greve" - um traidor aos sindicatos durante os tempos de crise.

A UAW conquistou ganhos significativos em salários e benefícios após uma greve em 2023 que recebeu apoio de democratas proeminentes, alguns dos quais, liderados por Biden, se juntaram aos trabalhadores nas linhas de piquete. Biden, que se descreveu como "o presidente mais pró-sindicato", visitou uma linha de piquete em Michigan durante o paralisação do trabalho no ano passado.

A AFL-CIO, uma poderosa federação sindical, endossou Harris desde cedo. Em um comunicado, a presidente Liz Shuler elogiou um robusto relatório de empregos e continuou a apoiar Harris.

"Nesta eleição, a América escolherá entre Kamala Harris, uma parceira-chave com os sindicatos na construção de uma economia centrada no trabalhador, refletida no relatório de empregos de hoje, e Donald Trump, que tiraria todos os ganhos que fizemos", disse Shuler, enfatizando a campanha de mobilização de eleitores da organização para Harris e Walz.

Outros líderes sindicais foram mais cautelosos, com medo de que o apoio a qualquer candidato colocasse em risco seu próprio status. Tanto o candidato a vice-presidente democrata quanto o republicano, Walz e Vance, falaram na convenção da IAFF em Boston no final de agosto. Embora Walz tenha recebido uma recepção mais calorosa, era incerto se os sindicatos apoiariam plenamente o bilhete democrata ou ficariam fora da disputa.

Vance foi vaiado durante partes de seu discurso, especialmente após afirmar que ele e o ex-presidente Donald Trump eram "o bilhete mais pró-trabalho republicano da história".

Isso ocorreu cerca de seis semanas após o presidente dos Teamsters, Sean O'Brien, ter feito a surpresa de se dirigir à Convenção Nacional Republicana em julho - antes de Biden desistir. O movimento deixou muitos líderes sindicais irritados e surpreendeu os defensores que alertaram que os sindicatos sofreriam se as políticas de Trump fossem reimplementadas.

Em suas observações, O'Brien destacou a história dos Teamsters de endossar presidentes republicanos, incluindo Nixon, Reagan e George H.W. Bush. Bush foi o último candidato republicano a receber seu apoio. Todos os candidatos democratas desde Clinton, que derrotou Bush em 1992, receberam o endosso oficial dos Teamsters.

"Não somos apenas residentes, não somos apenas líderes. No entanto, os funcionários de alto escalão nos veem como intrusos, e isso é injusto", apontou O'Brien. Ele escolheu permanecer em silêncio na convenção democrata e os Teamsters acabaram não endossando nenhum candidato um mês depois. O'Brien atribuiu essa decisão ao processo democrático "princípios" do sindicato, reconhecendo que "democratas, republicanos e independentes todos sentem um senso de pertencimento dentro de nosso sindicato, e é nossa responsabilidade honrar e valorizar cada um deles igualmente".

Larry Cohen, líder de longa data anterior da Communications Workers of America, minimizou a decisão dos Teamsters, sugerindo no meio de setembro que já era tarde demais para o corpo nacional iniciar uma estratégia substancial de mobilização eleitoral.

"Então, exactly what are you planning to accomplish, and how can you prepare and mobilize people in just six weeks for door-to-door campaigns?" Cohen questionou a CNN. "Eles deixaram para última hora."

O PAC dos Teamsters havia dado indícios de sua transformação política anteriormente no ano, contribuindo com $5.000 para apoiar o senador republicano Josh Hawley do Missouri. No entanto, esses movimentos provocaram críticas fortes de sindicatos dos Teamsters em estados contestados.

As facções negras e da Costa Oeste do sindicato também se desligaram, apoiando a campanha de Harris, afirmando que, independentemente do que a liderança nacional afirmasse, ela desfrutava de sólido apoio dentro do sindicato.

Os líderes da International Association of Fire Fighters, como Edward Kelly, acreditam que ficar fora da política ajuda a manter a unidade dentro de sua organização.

As disputas internas dentro dos sindicatos, como reconhecido por líderes políticos, levaram alguns sindicatos a adotar posições neutras em eventos políticos, como a decisão do sindicato de bombeiros de permanecer neutro na campanha eleitoral em andamento.

Leia também: