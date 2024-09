Harris pretende provocar Trump durante o segundo debate enquanto assiste a um jogo de futebol do Alabama.

A equipe de Harris organizou um pequeno avião para sobrevoar Tuscaloosa durante o jogo, levando um cartaz que diz, "Trump está fugindo do segundo debate."

Este movimento não é apenas para torcedores do Crimson Tide ou do Georgia Bulldogs no estádio, como um representante da campanha explicou à CNN. Ao lado deste anúncio aéreo, a campanha de Harris também transmitirá um anúncio nacional durante um dos jogos de futebol universitário mais esperados. Nesse anúncio, ela pede a Trump que a enfrente novamente no debate.

A voz do anúncio diz, "Vencedores nunca recuam diante de um desafio difícil. Campeões estão prontos a qualquer momento. Mas perdedores, eles reclamam, vacilam e levam seus brinquedos para casa."

A equipe da vice-presidência aceitou o convite da CNN para um segundo debate mais tarde neste mês, mas Trump recusou essa proposta até agora, afirmando que a data de 23 de outubro é "muito próxima" para outra confrontação, já que o voto já começou em alguns estados. Os conflitos de 2020 e 2016 incluíram debates em meados de outubro nos quais Trump participou.

Apesar de suas declarações públicas, Trump supostamente considerou a ideia de compartilhar novamente o palco do debate com Harris, segundo fontes da CNN. Vários de seus conselheiros propuseram esse encontro como uma maneira de enfatizar o fato de que Harris teve mais de quatro anos no cargo para cumprir suas promessas de campanha, uma mensagem que alguns apoiadores de Trump sentiram que ele não conseguiu transmitir convincentemente em seu encontro anterior em Philadelphia.

No entanto, alguns conselheiros de Trump acreditam que ele é inabalável em sua convicção de que um reencontro não está no horizonte. O próprio ex-presidente sugeriu que isso poderia depender de seu humor.

Um segundo encontro também poderia beneficiar Harris. Embora várias pesquisas, incluindo a pesquisa do New York Times-Siena College, tenham revelado que os espectadores acreditaram quase unanimemente que Harris saiu vitoriosa no debate, isso não gerou uma onda perceptível nas pesquisas, e a disputa remains uma igualdade.

O anúncio da campanha de Harris alvo a decisão de Trump de evitar o debate, dizendo, "Trump acha que os debates são desafios difíceis que deve evitar, mas os vencedores não fogem." Após sua afirmação de que a data de 23 de outubro é muito próxima, o texto menciona, "Apesar de suas declarações públicas, Trump supostamente considerou a ideia de outro debate, segundo fontes da CNN."

