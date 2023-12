Harris faz uma antevisão das mensagens para 2024 com ataques a Donald Trump e apoio aos direitos reprodutivos

Em declarações a Lawrence O'Donnell, da MSNBC, Harris disse que iria apresentar um "ecrã dividido" entre democratas e republicanos quando começasse a sua "digressão pelas liberdades reprodutivas" em janeiro, no 51º aniversário da decisão Roe v. Wade.

"Vou encontrar-me com pessoas de todo o país, de todos os tipos de origens e filiação partidária, para falar sobre o facto de que uma pessoa - a maioria de nós concorda - não tem de abandonar a sua fé ou crença profunda para acreditar que o governo não deve dizer o que fazer com o seu corpo", disse Harris.

O presidente Joe Biden está a entrar em 2024 com baixos índices de aprovação e está atrás de Trump em confrontos hipotéticos em vários estados-chave do campo de batalha. Mas os democratas esperam que o aborto - que tem sido uma força energizante para os eleitores na sequência da decisão do Supremo Tribunal que anulou Roe no ano passado - os ajude novamente nas urnas no próximo ano.

"Neste momento, no nosso país, há mulheres que sofrem abortos espontâneos nas casas de banho", disse Harris. "Há mulheres que não têm dinheiro para se deslocarem a um estado que lhes permita ter acesso aos cuidados de saúde de que necessitam e que estão a sofrer."

Harris considerou as eleições do próximo ano como um momento crucial para o destino dos direitos reprodutivos. "E esta é uma questão que, sim, acredito que será resolvida em novembro do próximo ano, porque sei que o povo americano luta pela liberdade e acredita no direito da mulher a tomar decisões sobre o seu próprio corpo", disse a vice-presidente.

Ela chamou-lhe uma "decisão binária" entre "as pessoas que estão de pé, como o Presidente Joe Biden e eu, dizendo que confiamos nas mulheres para serem capazes de tomar uma decisão sobre o que é do seu interesse, e as mulheres podem confiar em nós para proteger as suas liberdades fundamentais ... e, por outro lado, vai haver pessoas que querem uma proibição nacional e têm a ousadia de dizer às mulheres que são até sobreviventes de violação ou incesto que não têm o direito de tomar decisões sobre o que acontece com o seu corpo a seguir".

Os funcionários da campanha de Biden veem o aborto como uma questão-chave para os eleitores das eleições gerais rumo a 2024 - e onde eles têm a vantagem, apontando para a alta participação e entusiasmo entre os eleitores democratas nas últimas eleições.

Harris também procurou sublinhar um contraste com Trump, o primeiro classificado para a nomeação do Partido Republicano. Filha de imigrantes, ela respondeu aos recentes comentários de Trump sobre os imigrantes "envenenarem o sangue do nosso país" dizendo que foi "criada sabendo que haverá pessoas que usarão a sua voz de uma forma que visa desumanizar".

"É uma linguagem que tem como objetivo dividir-nos. É uma linguagem que penso que as pessoas acharam, com razão, semelhante à linguagem de Hitler. E acho que é extremamente importante lembrarmos uns aos outros, inclusive aos nossos filhos, que a verdadeira medida da força de um líder não se baseia em quem ele derruba, mas em quem ele levanta", disse Harris.

"E, infelizmente, acho que há algo perverso que aconteceu no nosso país nos últimos anos, que é sugerir que a força se parece com um valentão, quando, na verdade, o verdadeiro caráter de um líder é alguém que tem empatia, que tem algum nível de preocupação e cuidado com o sofrimento de outras pessoas, e então faz algo para aliviar esse sofrimento.

