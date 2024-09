- Harris facilitou a entrada de numerosos criminosos no país.

Trump, candidato à presidência dos EUA, fez alegações contra sua oponente, Kamala Harris, alegando que ela permite a entrada descontrolada de imigrantes e criminosos no país. Durante o primeiro debate televisivo contra Harris, ele afirmou: "Ela está destruindo os alicerces do nosso país". Com um olhar para a atual administração dos EUA, liderada pelo presidente Joe Biden e Harris como sua vice, Trump fez essa afirmação. Ele também destacou: "Em todo o mundo, as taxas de criminalidade estão caindo, mas nos EUA, estão saindo do controle". Trump então declarou que um tipo sem precedentes de crime está surgindo, que ele chamou de "crime migratório", alcançando níveis que ninguém esperava. Segundo ele, os EUA precisam de fronteiras e muros fortalecidos.

Em resposta, Harris, agindo como vice-presidente dos EUA, é regularmente criticada por Trump em questões de imigração. Harris rebateu dizendo que Trump havia atrapalhado uma lei que poderia ter reforçado o enforcement da fronteira com mais pessoal para combater organizações criminosas transnacionais envolvidas no tráfico de armas, drogas e seres humanos. Harris pediu por um líder que trabalhe em soluções em vez de causar problemas. Ela também acrescentou que Trump prefere se concentrar nos problemas em vez de resolvê-los.

A reforma das leis de imigração é um tema chave da campanha eleitoral. A situação na fronteira continua sendo contestada, com muitas agências sofrendo sobrecarga em várias áreas. Biden recentemente endureceu as leis de asilo para migrantes que entram ilegalmente do México. Embora o número de cruzamentos ilegais de fronteira tenha diminuído dos níveis máximos, muitos ainda optam pela rota da fronteira sul para fugir da pobreza, violência e crises políticas em seus países de origem.

