Harris está a adotar uma estratégia mais assertiva no que diz respeito às questões migratórias.

Críticos republicanos têm frequentemente afirmado que a candidata presidencial democrata Harris está surfando numa onda de popularidade e evitando mergulhar nos detalhes. Em resposta, ela concede uma entrevista para esclarecer algumas de suas declarações anteriores. Simultaneamente, seu companheiro de chapa, Walz, enfrenta suas próprias críticas.

Durante uma conversa com Dana Bash, da CNN, em um estado crucial de disputa, Harris prometeu lidar com a imigração ilegal e lutar por uma economia mais equitativa. Ela acusou seu oponente republicano, Trump, de criar divisão no país, argumentando que os americanos estão ansiosos por uma nova direção.

Afirmando ser a melhor pessoa para o cargo, Harris declarou em uma entrevista conjunta com seu candidato a vice-presidente, Pete Buttigieg. Ela também atacou as políticas de Trump, acreditando que elas causaram uma divisão dentro dos Estados Unidos. Se eleita, ela prometeu unir o país ao incluir um republicano em seu gabinete.

Sobre a questão altamente debatida da imigração, Harris prometeu impor consequências para indivíduos que cruzam a fronteira ilegalmente. Expressando que as leis devem ser cumpridas, ela expressou sua intenção de enforcement these regulations as president.

Harris também sugeriu uma trégua em Gaza, a libertação de reféns e o fim do confronto entre Israel e o grupo militante Hamas. Ela reconheceu o direito de Israel à autodefesa, mas lamentou a perda de incontáveis civis palestinos.

Ela não deu nenhum sinal de alterar a posição do presidente Biden sobre o fornecimento de armas a Israel. Quando perguntada se ela would withhold weapons, ela respondeu prontamente: "Não."

Harris também abordou a fraturamento, o método controverso utilizado para extrair grandes quantidades de gás natural nos EUA. "Como presidente, eu não banirei o fraturamento", ela declarou, modificando sua posição sobre o assunto, que é significativo em Pennsylvania, um estado crucial de disputa.

Ela descartou as críticas dos republicanos de que ela mudou de posição sobre questões importantes. "O aspecto mais importante e significativo de minhas crenças políticas e decisões é que minhas valores remain unchanged", ela afirmou.

Enquanto isso, Walz explicou seus comentários anteriores sobre métodos de fertilidade, que os críticos republicanos aproveitaram. Em um clipe de vídeo de 2018 compartilhado pela campanha Harris-Walz, Walz, enquanto discutia a violência com armas, afirmou: "Podemos garantir que essas armas de guerra, que eu carreguei em guerra", seriam usadas apenas em conflitos militares. Acusações de que ele distorceu seu serviço em zonas de combate surgiram. Um porta-voz da campanha esclareceu que Walz havia falado fora de contexto.

Em uma entrevista, Walz defendeu suas declarações passadas, enfatizando que seu histórico é um testemunho de sua sinceridade. Ele fala francamente e diretamente, especialmente sobre crianças que são vítimas de violência com armas em escolas. Ele acredita que as pessoas entendem suas intenções, acrescentando: "Eles sabem onde meu coração está." Ele nunca desrespeitaria o serviço de outro membro das forças armadas.

Quando perguntado sobre os boatos de que ele e sua esposa haviam usado fertilização in vitro (FIV) para conceber seus filhos, Walz explicou que foram os republicanos que se concentraram excessivamente no assunto. Na realidade, ele e sua esposa usaram um tipo diferente de tratamento de fertilidade, conhecido como IUI.

No entanto, Walz deixou sem resposta a pergunta de Bash sobre declarações falsas sobre uma prisão por dirigir sob influência de álcool durante sua primeira campanha para o Congresso em 2006. A equipe de Walz rejeitou as alegações de direção sob efeito de álcool. No entanto, os registros do tribunal revelaram que Walz e seu advogado admitiram o incidente.

Diante das críticas sobre evitar detalhes sobre o 'Conflito com Israel', Harris abordou o assunto durante sua entrevista, expressando sua intenção de buscar paz e justiça em Gaza ao propor uma trégua, libertar reféns e pôr fim ao conflito entre Israel e Hamas.

À medida que a campanha avança, fica para ser visto como a posição de Harris sobre o 'Conflito com Israel' moldará suas interações com aliados internacionais e críticos domésticos.

