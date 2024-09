Harris depende muito de uma questão crucial para o seu sucesso.

Aponte para aqueles que defendem restrições ao aborto como "os hipócritas", ela expressou suas preocupações em uma reunião imediata em Atlanta, afirmando que algumas comunidades que atualmente lutam contra a proibição do aborto foram negligenciadas em questões relacionadas à saúde das mulheres. "Onde você estava?" ela questionou.

A atenção ao direito ao aborto aumentou ao longo da semana após o lançamento de um relatório pela VICE News sobre duas mulheres na Geórgia que sofreram consequências fatais devido à atenção médica adiada atribuída à proibição do aborto do estado.

No final da semana, a mãe enlutada de uma das mulheres estava presente em um evento transmitido ao vivo em Michigan, contando a história trágica de sua filha para Harris e Oprah Winfrey.

Na sexta-feira, guiada por Harris, segundo os relatórios de Priscilla Alvarez da CNN, sua campanha organizou espontaneamente um comício na Geórgia. Harris fez seu discurso na frente de cartazes que diziam que um terço das mulheres vive sob uma "proibição do aborto de Trump", uma frase que ela repetiu ao longo de seu discurso.

Alvarez escreveu: "Me lembrou das viagens de emergência repentinas que colocaram Harris no centro da campanha de reeleição do presidente Joe Biden, exemplificando os tipos de momentos que sua campanha tem sido rápida em aproveitar e amplificar - questões que eles acreditam que irão mobilizar os eleitores e motivá-los a votar."

O ex-presidente Donald Trump controversamente afirmou que havia prestado um serviço ao país ao nomear juízes da Suprema Corte para revogar Roe v. Wade, devolvendo assim a questão do aborto aos legislativos estaduais. No entanto, as pesquisas e as eleições recentes sugerem o contrário.

Mortes causadas por restrições ao aborto

O relatório da VICE News e vários outros depoimentos apresentados na Convenção Nacional Democrática em agosto geraram grande interesse no direito ao aborto, especialmente nos estados onde há restrições, como os estados-chave Geórgia e Carolina do Norte.

"Estou tão arrependida", disse Harris a Shanette Williams, cuja filha de 28 anos, Amber Nicole Thurman, morreu em 2022.

"E a coragem que você e sua família demonstraram é extraordinária, porque também aprenderam sobre como ela morreu", disse Harris durante o evento em Michigan. A VICE News relatou que um comitê de revisão do estado, que incluiu médicos, emitiu um relatório confidencial concluindo que a morte de Thurman poderia ter sido evitada.

Thurman, uma mãe que pretendia frequentar a faculdade de enfermagem, descobriu que estava grávida de gêmeos e queria terminating the pregnancy. Ela acabou por tomar pílulas para aborto após viajar para a Carolina do Norte, que ainda não havia estabelecido suas restrições atuais ao aborto. Thurman desenvolveu posteriormente uma complicação rara que exigiu um procedimento médico em um hospital. Os cirurgiões hesitaram em operar porque o procedimento, conhecido como D&C (dilatação e curetagem), agora é um crime na Geórgia a menos que a vida da mãe esteja em risco.

Durante sua discussão com Winfrey, Harris argumentou que mesmo as restrições que permitem exceções no caso de risco de vida da mãe não são suficientes porque obrigam os profissionais médicos a determinar se uma mulher está à beira da morte antes de poder intervir.

Preocupações dos médicos

Brianna Keilar, da CNN, entrevistou a dra. Nisha Verma, uma ginecologista-obstetra que pratica na Geórgia, sobre as consequências das proibições no cuidado das mulheres grávidas.

"Estamos lutando com cenários extremamente desafiadores em que tentamos determinar onde no continuum do cuidado podemos intervir", disse Verma. "Não há uma linha divisória clara onde alguém passa de completamente saudável a gravemente doente."

"A ambiguidade nessa lei, a exceção para emergências médicas, cria uma imensa incerteza sobre quando podemos intervir em cada situação específica", acrescentou ela.

Verma descreveu o tratamento de uma paciente que havia feito fertilização in vitro e estava usando seu último embrião, ansiosa para conceber, mas descobriu cerca de 18 semanas que o feto não sobreviveria. Enquanto lidava com essa situação difícil, Verma disse que os médicos estavam questionando quanto a paciente teria que ficar doente antes que eles pudessem fornecer o cuidado adequado.

"Isso acrescentou à sua dor em uma situação já difícil", disse Verma.

Vantagem clara de Harris nos direitos ao aborto

Em uma pesquisa do New York Times/Siena College, onde a disputa nacional foi empatada, Harris tinha uma vantagem nos direitos ao aborto - 54% dos eleitores prováveis confiavam nela para lidar com a questão de forma mais eficaz em comparação com 41% que confiavam em Trump. Em várias outras questões importantes na pesquisa, Trump estava à frente.

As forças de Harris nos direitos ao aborto estão baseadas em demografia-chave que ela espera contribuir significativamente para sua vitória no dia da eleição. Entre os jovens com idades entre 18 e 29 anos, quase três quartos expressaram confiança em Harris nessa questão. Entre os eleitores negros, 83% expressaram confiança nela, enquanto entre os eleitores hispânicos foi de 63%.

Em comparação com os eleitores brancos prováveis, os eleitores negros e hispânicos eram mais propensos a acreditar que Trump tentaria impor uma proibição nacional do aborto. No entanto, Trump afirmou o contrário.

Uma maioria de eleitores, 61%, em uma pesquisa do KFF publicada neste mês, preferia uma lei federal que restabelecesse os direitos ao aborto em todo o país; no entanto, tal legislação parece improvável de ser aprovada no Senado dos EUA, que exigiria uma maioria de 60 votos.

A questão crucial deste ano

A maioria dos eleitores, 89%, considera que esta eleição terá impacto nos direitos ao aborto, com 61% afirmando que terá um "grande" impacto, de acordo com o KFF.

Não surpreende que os eleitores tendam a confiar no candidato democrata mais do que no republicano para gerenciar os direitos ao aborto; no entanto, é uma vantagem que cresceu desde que Harris assumiu o cargo de Biden, de acordo com a pesquisa do KFF.

Os homens levam em conta as liberdades do aborto ao votar?

Aborto pode não ser um assunto que desperte entusiasmo entre os homens. No entanto, Arit John, Eva McKend e David Wright, da CNN, revelaram que durante o recente Passeio pela Liberdade Reprodutiva no estado crucial da Pensilvânia, a campanha de Harris tentou tornar o aborto mais próximo dos eleitores homens, apresentando-o como uma questão de autonomia pessoal e exibindo experiências reais de mulheres impactadas por restrições ao aborto, junto com seus parceiros.

Diante dos óbitos relatados devido às restrições ao aborto, o debate público sobre política e saúde da mulher tornou-se mais acirrado.

O enfoque nos direitos ao aborto na recente Convenção Nacional Democrata destacou a necessidade de os formuladores de políticas abordarem essas preocupações, especialmente nos estados com regulamentações rigorosas sobre o aborto.

