Harris aumenta esforços publicitários com vantagem monetária enquanto Elon Musk faz grande doação ao Partido Republicano da Câmara, revelam os últimos arquivos

Comitês nacionais democráticos testemunharam um aumento no financiamento para sua batalha pelo Congresso, com o Partido Democrata buscando tornar a Câmara dos Representantes azul, coletivamente arrecadando mais do que o dobro de seus contrapartes republicanos em agosto. No entanto, o comitê de campanha da Câmara dos Representantes republicano relatou uma doação de seis figuras de Elon Musk, bilionário, no mês passado, em um esforço para preservar sua maioria apertada na câmara.

Com os democratas aproveitando uma onda de apoio dos doadores, relatórios recentes ao Comissário Federal de Eleições mostraram vários grupos externos aumentando suas atividades, enquanto um super PAC pró-Trump lançou uma onda substancial de despesas independentes para ajudar os republicanos a fechar a lacuna.

Tendência de Crescimento de Harris

A vice-presidente Kamala Harris conseguiu eliminar a vantagem financeira que Trump teve temporariamente durante o verão, já que o ex-presidente superou o presidente Joe Biden em dois dos três meses finais antes da retirada de Biden no final de julho. Em agosto, a campanha de Harris arrecadou quase $190 milhões, mais do que quadruplicando os $44,5 milhões relatados como doados à campanha de Trump naquele mês.

A campanha de Harris também gastou significativamente mais do que a campanha de Trump em agosto, gastando cerca de $174 milhões. Uma grande parte disso ($135 milhões) foi gasto em publicidade enquanto eles apresentavam agressivamente seu novo candidato aos eleitores. Aproximadamente $6,4 milhões foram para despesas de pagamento e $4,5 milhões para o alcance por mensagem de texto.

Em contraste, a campanha de Trump gastou apenas $61 milhões no mês passado, com uma parte substancial ($47 milhões) alocada para compras de mídia.

Apesar do gasto considerável, a conta principal da campanha de Harris entrou em setembro com $235 milhões em fundos disponíveis, muito além dos $135 milhões restantes nas arcas de Trump, de acordo com os últimos registros do FEC.

Os relatórios apresentados tarde na sexta-feira oferecem uma única visão da força financeira dos candidatos.

As campanhas de Trump e Harris estão ligadas a vários comitês que apresentam seus relatórios de divulgação em uma programação separada. A rede mais ampla de Harris relatou uma arrecadação combinada de $361 milhões em agosto, quase três vezes os $130 milhões arrecadados pela operação de Trump.

O sucesso da arrecadação de Harris contribuiu significativamente para a vantagem dos democratas nas reservas de publicidade para o outono, incluindo nos estados-chave de disputa. Além disso, Harris e seus aliados estão superando a presença do ex-presidente nas mídias sociais. Desde que Harris se tornou a porta-voz democrata, os democratas gastaram $137 milhões em plataformas digitais - mais do que o triplo do gasto de seus contrapartes republicanos, de acordo com uma análise da CNN de dados compilados pela AdImpact.

Influência do Partido

Os relatórios de campanha de sexta-feira demonstraram que o Comitê Democrata de Campanhas para o Congresso (DCCC) arrecadou significativamente mais do que seu contraparte republicano, o Comitê Nacional Republicano de Campanhas (NRCC), arrecadando $22,3 milhões em comparação com $9,7 milhões. O DCCC também entrou em setembro com mais fundos em mãos - $87,3 milhões em comparação com os $70,8 milhões do NRCC. Esses fundos podem jogar um papel significativo na altamente competitiva batalha pela Câmara, onde os republicanos defendem uma maioria apertada.

Uma figura notável que tenta ajudar os republicanos da Câmara a conter a maré de contribuições democratas é Elon Musk, bilionário, que doou $289.100 ao braço de campanha da Câmara dos Republicanos em agosto, representando a maior doação federal de Musk neste ciclo eleitoral enquanto aumenta sua doação republicana.

O magnata da tecnologia, listado como a pessoa mais rica do mundo, endossou Trump em julho. Além disso, um super PAC que Musk recentemente se conectou aumentou seu envolvimento na campanha presidencial, gastando mais de $40 milhões desde meados de agosto, incluindo mais de $22 milhões em iniciativas de canvassing para o apoio de Trump. A campanha de Trump, como relatado anteriormente pela CNN, delegou principalmente sua operação de ground game a organizações externas.

Comitês focados em corridas senatoriais arrecadaram quantias comparáveis em agosto.

O Comitê Nacional Republicano para o Senado arrecadou $19,1 milhões, enquanto seu contraparte democrata, o Comitê Democrata para o Senado, arrecadou $19,2 milhões. Ambos os órgãos gastaram mais do que receberam, com o Comitê Democrata para o Senado gastando $31,6 milhões e o Comitê Nacional Republicano para o Senado gastando $26,5 milhões.

Os democratas mantêm um controle estreito do Senado, mas enfrentam um ambiente desfavorável neste ano enquanto defendem vários assentos em estados que apoiaram anteriormente Trump.

Grupos Externos

O sucesso da arrecadação de Harris colocou pressão em uma rede de grupos externos que apoiam Trump para ajudar a fechar a lacuna financeira.

MAGA Inc., um super PAC pro-Trump proeminente, gastou mais de $88 milhões em agosto apenas em despesas independentes em nome da campanha do ex-presidente, financiando uma enxurrada de publicidade na TV, de acordo com sua apresentação mensal. Isso representa o gasto mais alto de MAGA Inc. em qualquer mês deste ano e cerca de duas vezes seu gasto em julho.

O super PAC recebeu um total de $25 milhões no mês passado de vários benfeitores ricos, incluindo $10 milhões de Diane Hendricks, bilionária do telhado do Wisconsin, e $5 milhões do financista bilionário Paul Singer. O super PAC concluiu agosto com $59,4 milhões em reservas de caixa.

No lado democrata, o PAC FF, um super PAC pro-Harris proeminente, relatou uma arrecadação de quase $37 milhões no mês passado, com uma parte significativa de $30 milhões vinda de Dustin Moskovitz, co-fundador do Facebook e investidor bilionário - facilmente a maior doação federal de Moskovitz para o ciclo eleitoral. O super PAC gastou mais de $77 milhões em agosto, incluindo quase $62 milhões em despesas independentes para apoiar a campanha da vice-presidente.

