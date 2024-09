Harris aceita o convite da CNN para um debate em 23 de outubro, mais uma vez colocando um desafio para Trump para outro face-off.

"VP Harris está ansiosa por outra chance de dividir os holofotes com o ex-presidente Trump," declarou a chefe de campanha Jen O'Malley Dillon em um comunicado. "O ex-presidente Trump não deveria ter nenhum problema em aceitar esse compromisso."

Esse debate proposto seria semelhante ao debate presidencial de 2024 em junho entre Trump e o presidente Biden, que ocorreu nos estúdios da CNN em Atlanta, como sugerido pela rede.

Trump deu uma pista sobre a possibilidade de participar de um terceiro debate presidencial na semana passada, após seu confronto com Harris em 10 de setembro, transmitido pela ABC em Philadelphia. "Talvez, se eu estiver no estado de espírito certo", disse ele aos repórteres durante uma parada na Califórnia, depois de ter escrito no Truth Social, "NÃO HÁ UM TERCEIRO DEBATE!"

O debate altamente influente entre Trump e Biden em 27 de junho marcou um ponto de virada na campanha. Após uma atuação abaixo do esperado no debate de Atlanta, Biden acabou desistindo da corrida e endossando Harris como a candidata democrata.

Para outubro, a CNN apresentou aos candidatos um formato de debate semelhante ao de junho, onde Trump e Harris responderiam às perguntas dos moderadores por 90 minutos sem a presença de uma plateia ao vivo no estúdio.

"both Vice President Harris and former President Trump have received invitations to participate in a CNN debate this fall," stated the network. "We believe it would be beneficial for the American people to witness a second debate between these two White House hopefuls. We eagerly await responses from both campaigns so the public can gain further insight into these candidates' final decisions."

Esse debate proposto poderia potencialmente moldar o cenário político que levará à eleição presidencial de 2024.

Se ambas as partes concordarem, esse segundo debate entre Trump e Harris poderia fornecer insights valiosos sobre suas visões políticas e estratégias.

Leia também: