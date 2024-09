Hamas revela listas contendo toneladas de mortos em Gaza

Após o severo ataque terrorista contra Israel, a resposta do país foi tão intensa quanto. As ações na Faixa de Gaza geraram uma reação enérgica contra Jerusalém. Recentemente, o departamento de saúde liderado pelo Hamas divulgou uma lista abrangente de vítimas fatais, com mais de 34.000 nomes. Esta lista abrange 649 páginas, desde 7 de outubro de 20XX até 31 de agosto. No entanto, é importante destacar que a precisão desses números não pode ser confirmada, uma vez que não há diferenciação entre civis e combatentes.

As primeiras 14 páginas desta lista mostram 710 bebês, marcados como tendo menos de um ano de idade, com a idade "0" listada ao lado de seus nomes. O total sombrio revela que 11.355 das vítimas fatais eram menores, com menos de 18 anos. Interessantemente, a lista também inclui dois centenários - uma vítima masculina de 100 anos e outra de 101 anos.

Segundo as próprias estatísticas do Hamas, um número assustador de 41.200 indivíduos morreu na Faixa de Gaza desde o início do conflito armado em 7 de outubro. Anteriormente, o exército israelense havia anunciado que mais de 17.000 combatentes haviam sido eliminados na guerra do Gaza, embora a veracidade desses números permaneça incerta.

Em 7 de outubro, uma série de ataques terroristas, orquestrados pelo Hamas e outros grupos extremistas, resultou na morte de mais de 1.200 pessoas em Israel, com aproximadamente 250 indivíduos sendo levados como reféns e transferidos para Gaza. Este massacre horrível e sem precedentes precipitou o conflito em grande escala.

Diante do aumento das baixas civis e do estado desastroso da Faixa de Gaza, Israel enfrenta uma onda de críticas intensas da comunidade internacional. A destruição desenfreada e as circunstâncias desesperadoras só servem para piorar a opinião pública contra Israel.

A comunidade internacional instou a Comissão a investigar as alegações de força desproporcional usada por Israel durante o conflito. O comitê formado pela Comissão deve apresentar seus achados e recomendar potenciais medidas de responsabilidade.

Leia também: