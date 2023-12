Haley regressa a New Hampshire para tentar reduzir a diferença em relação a Trump a menos de um mês das primárias

A visita de Haley marca o seu primeiro regresso ao Estado do Granito desde que recebeu o cobiçado apoio do popular governador de New Hampshire, Chris Sununu, que a sua campanha disse ser "a mais recente prova do crescente ímpeto de Nikki".

Sununu, que há muito deixou clara a sua oposição à candidatura de Trump, deverá fazer campanha com Haley esta semana, numa tentativa de apresentar a antiga governadora da Carolina do Sul como a melhor alternativa ao antigo presidente antes das primárias de 23 de janeiro.

Antes de iniciar a campanha, Haley lançou um novo anúncio que irá para o ar em todo o estado e que apresenta Sununu a explicar porque é que Haley ganhou o seu apoio.

"Ela é uma líder que constrói as pessoas. É uma republicana que vive livremente ou morre, que compreende a responsabilidade fiscal e a liberdade individual. Ela é uma nova geração de liderança conservadora que pode ajudar a deixar para trás o caos e o drama do passado", diz Sununu no anúncio.

Nas últimas semanas, Haley tem vindo a afirmar que está a ganhar força nas primárias do Partido Republicano, depois de ter tido um bom desempenho nos debates e de ter aumentado o apoio dos megadonos ricos do Partido Republicano. Uma sondagem recente da CBS News/YouGov revelou que Haley está a ganhar a Trump em New Hampshire, embora o antigo presidente ainda esteja à frente por 44% a 29% entre os prováveis eleitores do Partido Republicano. O governador da Flórida, Ron DeSantis, ficou atrás com 11%.

Os rivais de Haley no Partido Republicano responderam a este apoio acrescido intensificando os seus ataques contra ela. Entre eles está o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, que fez apelos para sair das primárias do Partido Republicano e apoiar Haley, a fim de ajudar as suas hipóteses contra Trump no Estado do Granito.

"Se ela me mostrasse que estava realmente a concorrer contra Donald Trump, eu talvez o fizesse", disse ele numa reunião com apoiantes no início deste mês.

Na semana passada, o MAGA Inc., o super PAC que apoia Trump, lançou um anúncio visando Haley, a primeira vez que a equipa de Trump foi atrás do seu antigo embaixador das Nações Unidas nas ondas de rádio. O anúncio de 30 segundos criticou Haley pelos comentários que fez sobre o imposto sobre a gasolina enquanto governadora da Carolina do Sul e acusou-a de ter mudado de opinião sobre o assunto.

Durante o período em que Haley foi governadora, um legislador estatal republicano estava a promover um aumento do imposto sobre a gasolina, e Haley só o aceitou depois de o aumento do imposto sobre a gasolina ter sido acompanhado de reduções do imposto sobre o rendimento. A proposta acabou por não ser aprovada no Estado de Palmetto.

DeSantis também se mostrou muito crítico durante uma entrevista à Fox, afirmando que Haley não estava em sintonia com os conservadores.

"Ela não é alguém em quem os conservadores tenham confiança. Não é esse o seu historial", disse o governador da Florida. "O seu programa não é o que os eleitores republicanos procuram ter, e penso que isso tem sido mais evidente, à medida que as pessoas a vão conhecendo cada vez mais."

Em resposta, Haley chamou publicamente Trump e DeSantis por pintarem narrativas falsas sobre ela e enfatizando que se eles "têm que mentir para ganhar, você não merece ganhar. É simples assim".

Apesar dos ataques consistentes dos adversários, a campanha de Haley diz que está focada em apelar aos eleitores nos últimos dias antes do início da votação.

"Os habitantes dos Estados do Granito estão prontos para uma nova geração de liderança conservadora. Sentimos o ímpeto no terreno e estamos entusiasmados por continuar a desenvolvê-lo", disse à CNN a porta-voz de Haley, Olivia Perez-Cubas.

Alison Main, David Wright e Kit Maher, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com