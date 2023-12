Haley enfrenta perguntas difíceis dos eleitores - e de uma criança - em New Hampshire após a controvérsia dos comentários sobre a Guerra Civil

Depois de ter desfrutado de semanas como uma estrela em ascensão, a ex-governadora da Carolina do Sul está a enfrentar um nível elevado de escrutínio, não só dos seus rivais do Partido Republicano, mas também dos eleitores.

Esta nova dinâmica esteve patente durante uma passagem por New Hampshire, onde Haley tropeçou numa pergunta sobre a causa da Guerra Civil, não mencionando a escravatura, e foi acusada de ser uma "flip flopper" por uma criança de nove anos, devido à sua relutância em criticar o antigo Presidente Donald Trump.

Haley demonstrou a sua capacidade de atrair os independentes e os moderados, evitando as lutas culturais, apelando ao consenso em questões como o aborto e tentando evitar a controvérsia. Embora essas qualidades tenham feito dela uma candidata atraente para as eleições gerais, elas levaram a erros não forçados, esclarecimentos embaraçosos e trocas tensas com os eleitores antes do início oficial das primárias no próximo mês.

Também minou um dos argumentos centrais da sua campanha, o facto de ela ser alguém que está disposta a dar voz a coisas que os outros têm medo de dizer.

"Não há como fugir", disse ela aos jornalistas durante uma conversa na quinta-feira, depois de ter esclarecido que "é claro" que acreditava que a Guerra Civil tinha a ver com a escravatura. "Nunca fui uma pessoa que se esquiva. O que eu faço é dizer verdades duras, quer as pessoas gostem ou não, e deixo as coisas correrem como podem".

Durante uma troca de impressões em Lebanon, New Hampshire, um eleitor disse que ela estava a "ficar aquém" da "clareza moral" em comparação com o antigo governador de Nova Jersey, Chris Christie.

"Esta é uma oportunidade para se redimir depois da cena da escravatura de ontem à noite", disse o eleitor. "Seria capaz de dizer categoricamente que não aceita ser o vice-presidente de Trump? A razão é que tenho aqui este boletim de voto e estou a tentar perceber se o vou marcar a si ou ao Chris Christie."

Haley não chegou a dizer que nunca aceitaria o lugar de vice-presidente de Trump, mas repetiu a sua posição de que "não joga para segundo".

As perguntas difíceis que Haley fez aos eleitores esta semana parecem ter sido tiradas da sua própria história ou das críticas dos adversários. Ela também está enfrentando mais perguntas sobre se ela perdoaria Trump ou seria seu vice-presidente, estimulada por comentários de Christie, DeSantis e outros.

"Quando se tenta ser tudo para todos, não se é nada para ninguém", escreveu o empresário de biotecnologia Vivek Ramaswamy, que tem enfrentado as suas próprias críticas por mudar as suas posições políticas, numa publicação nas redes sociais na quinta-feira. "Um fantoche perfeito para o establishment corrupto".

O governador da Flórida, Ron DeSantis, descreveu os comentários iniciais de Haley sobre as causas profundas da Guerra Civil como uma "salada de palavras incompreensível" e disse que isso mostra que seu oponente não está "pronto para o horário nobre".

"No momento em que ela enfrenta qualquer tipo de escrutínio, ela tende a ceder", disse ele aos repórteres na quinta-feira.

Os democratas também aproveitaram os comentários de Haley. O presidente Joe Biden escreveu numa postagem sucinta nas redes sociais que a Guerra Civil era sobre escravidão. O presidente do Comité Nacional Democrata, Jaime Harrison, antigo presidente do Partido Democrata da Carolina do Sul, disse estar "enojado" com os comentários, acrescentando que "isto é o que os negros da Carolina do Sul esperam de Nikki Haley, e agora o resto do país está a ver quem ela é".

A campanha de Haley atribuiu o escrutínio extra - de republicanos e aliados de Joe Biden - como um resultado natural da subida nas sondagens.

"Todos, desde Joe Biden a Donald Trump, estão a atacar Nikki por uma razão: ela é a única candidata com força", disse a porta-voz da campanha de Haley, Olivia Perez-Cubas, num comunicado. "Durante meses, Nikki tem falado com todos os eleitores e respondido a todas as perguntas, e vai continuar a fazê-lo".

Uma sondagem recente da CBS/YouGov revelou que 44% dos prováveis eleitores das primárias de New Hampshire apoiam Trump, seguidos de 29% que apoiam Haley, 11% que apoiam DeSantis e 10% que votariam no antigo Christie. Na semana passada, o MAGA Inc., o super PAC que apoia Trump, lançou o seu primeiro anúncio contra Haley, centrado na sua posição sobre o imposto sobre o gás do seu estado enquanto governadora.

Uma sondagem nacional do Wall Street Journal, realizada no início deste mês, revelou que Haley estava à frente de Biden por 17 pontos, 51% a 34%, enquanto Trump estava à frente de Biden por apenas 4 pontos.

Não é claro como é que os eleitores das primárias republicanas vão reagir, se é que vão reagir. Teresa Frey, uma eleitora que viu Haley em Plymouth, New Hampshire, na quinta-feira, disse que a pergunta sobre a Guerra Civil foi "aleatória".

"Eu ouvi isso e pensei por que essa pergunta foi feita", disse ela. "Será que alguém estava a tentar tirá-la do seu jogo? Eu sei que ela ... Sinto que ela não estava obviamente preparada para isso".

Christie, que enfrentou chamadas para desistir para consolidar o voto não-Trump, dedicou vários minutos de sua prefeitura de Epping, New Hampshire, na quinta-feira, aos tropeços de Haley.

Christie disse que Haley "não está disposta a ofender ninguém dizendo a verdade", apontando para as suas respostas às perguntas sobre se Trump está apto para ser presidente.

Christie argumentou que, se Haley não está disposta a dizer que a escravatura causou a Guerra Civil "porque tem medo de ofender os eleitores de outras partes do país" e não está disposta a dizer que Trump é inapto para o cargo porque "tem em mente ser vice-presidente ou secretária de Estado", então não será capaz de enfrentar adversários estrangeiros, membros do outro partido ou "forças do nosso próprio partido, que querem arrastar este país cada vez mais para a raiva, a divisão e a exaustão".

O desastre da Guerra Civil é o mais recente exemplo de como os seus rivais se aproveitam de um dos seus tropeços. DeSantis e outros atacaram Haley no mês passado depois que ela pediu a verificação de identidade em plataformas de mídia social, o que teria eliminado contas anônimas. Haley logo voltou atrás na política.

Relativamente ao aborto, Haley afirmou ao longo da campanha que os republicanos têm de chegar a uma política de "consenso" e avisou que o seu partido tem de ser honesto com os eleitores sobre a dificuldade de obter 60 votos no Senado para aprovar uma proibição federal. Mas durante um evento em Iowa no mês passado, ela disse que teria assinado uma proibição do aborto de seis semanas na Carolina do Sul se ainda fosse governadora. Christie acusou-a de dizer uma coisa no Iowa e outra aos eleitores do Estado do Granito.

A pergunta sobre a Guerra Civil, à qual Haley respondeu inicialmente dizendo que a guerra era sobre "liberdades e o que as pessoas podiam e não podiam fazer", pôs em evidência o seu historial de defesa da bandeira confederada e do direito dos Estados a separarem-se dos EUA durante a sua campanha para governadora em 2010. No passado, apelidou a Guerra Civil de uma batalha entre "mudança" e "tradição".

No que se refere especificamente à raça, Haley tentou encontrar um meio-termo entre o reconhecimento do racismo no seu Estado - e, à medida que o seu perfil foi crescendo, no país - e a imagem da América como tendo ultrapassado a sua história negra. Na campanha eleitoral, Haley sublinha que os Estados Unidos "não são racistas" mas são "abençoados".

Haley, que foi governadora da Carolina do Sul de 2011 a 2017, é bem conhecida pelo seu papel ao pedir que a bandeira confederada fosse retirada do recinto da Câmara dos Deputados nos dias que se seguiram à morte de nove fiéis por um supremacista branco numa igreja em Charleston, em 2015. Mas essa decisão foi tomada depois de ela ter defendido a bandeira durante a sua candidatura a governadora em 2014.

Ela referiu-se a esse momento quando limpou a sua resposta sobre a causa da Guerra Civil.

"Digo isso como sulista, digo isso como uma governadora sulista que removeu a bandeira confederada do terreno do estado e digo isso como uma americana orgulhosa de quão longe chegamos", disse Haley na quinta-feira.

