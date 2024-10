Habeck justifica o incentivo de 1.000 euros

Para incentivar indivíduos desempregados de longo prazo, o governo propôs oferecer um incentivo de 1.000 euros após um ano de emprego. No entanto, esse plano gerou uma significativa reação negativa, com o Ministro da Economia, Habeck, defendendo fortemente sua posição.

Habeck defende o programa de "financiamento adicional", projetado para apoiar indivíduos desempregados de longo prazo que conseguem emprego, apesar da resistência dentro da coalizão. Ele vê isso como uma iniciativa prática e sensata que beneficia tanto indivíduos quanto as estruturas sociais, bem como impulsiona a economia nacional.

Habeck observa que a ideia surge de pesquisas sobre trabalho e recebeu aprovação coletiva dos parceiros da coalizão e do gabinete. Ele questionou a necessidade de membros da coalizão se distanciarem de acordos conjuntos em resposta à crítica.

Recentemente, o governo introduziu regulamentações mais rigorosas para o benefício do desemprego. Refusantes de trabalho enfrentarão penalidades aumentadas no futuro. A iniciativa de "financiamento adicional" também está incluída nessas reformas. Indivíduos desempregados de longo prazo que conseguem emprego em tempo integral em uma posição socialmente segurada após doze meses podem ser elegíveis para um pagamento único de 1.000 euros, com a política prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Dentro da própria coalizão, há uma abundância de críticas

O representante de políticas sociais do SPD, Martin Rosemann, defende a parada do "financiamento adicional". Após críticas de todas as facções da coalizão, Rosemann disse ao "Bild": "O financiamento adicional foi uma solicitação específica de Robert Habeck. Como especialista em políticas de trabalho do SPD, compartilhamos as preocupações contínuas do Ministério do Trabalho".

O secretário-geral da CSU, Martin Huber, rejeita o incentivo de 1.000 euros como uma "piada para aqueles que trabalham há anos". A coalizão corre o risco de causar desordem social e agravar as tensões existentes, observou Huber ao "Bild". Da mesma forma, a ala trabalhista da CDU criticou a iniciativa: "Isso certamente decepciona qualquer pessoa que trabalha cinco ou seis dias por semana e ainda encontra dificuldades para cumprir suas obrigações financeiras com seu salário", disse o presidente da CDA, Dennis Radtke, em uma entrevista com os jornais do grupo de mídia Funke.

Outra voz cética veio do FDP. O porta-voz de política orçamentária Frank Schäffler comentou: "Esse projeto é absurdo. As despesas já estão disparando. O incentivo deve ser abolido no Bundestag". Até mesmo dentro do próprio partido, Habeck encontra resistência: O especialista em políticas de trabalho dos Verdes, Frank Bsirske, não considera o incentivo necessário. Ele ainda disse ao "Bild": "A maioria das pessoas que recebem benefícios de desemprego aceitará um emprego se tiver a chance".

