Habeck confirma o armazenamento adequado de gás para o próximo inverno mais uma vez.

O Ministro da Economia da República Federal, Robert Habeck, considera que a Alemanha está preparada em termos de suprimento de gás. Durante uma visita à Meyer Werft em Papenburg, o membro do Partido Verde afirmou que a Alemanha concluiu grande parte de suas preparações. Os reservatórios de gás estão novamente cheios para o inverno que se aproxima, e também há capacidade de backup por meio de terminais de GNL.

No entanto, ainda há atenção à dependência de gás no sudeste da Europa, que vem da Rússia através da Turquia ou Ucrânia. Lugares como a Áustria são afetados por isso. O perigo iminente para a Alemanha foi mitigado. Quanto aos preços, Habeck mencionou que o suprimento disponível de gás aumentará, o que terá repercussões nos preços do gás e da eletricidade na Alemanha.

Há dois anos, o governo alemão declarou a "fase de alarme" do plano de emergência de gás, que é a segunda fase de três, em resposta a uma queda significativa nos suprimentos de gás da Rússia. Habeck também implementou medidas na época para reduzir o consumo de gás na indústria e aumentar o armazenamento. A Alemanha conseguiu se libertar de sua antiga dependência do gás russo. Na quarta-feira à noite, Habeck informou ao "Neue Osnabruecker Zeitung" durante um diálogo com cidadãos que não há mais falta de gás.

A Ajuda Ambiental Alemanha instou o governo federal a retirar imediatamente a "fase de alarme" do plano de emergência de gás e reduzi-la à fase de alerta precoce. Isso também indica que não há mais necessidade de expandir novos terminais de GNL. A Lei de Aceleração de GNL, que permite a construção mais rápida de novas instalações com menos proteção legal, deve ser abolida imediatamente.

Os reservatórios de gás, sendo enchidos para o inverno que se aproxima, servem como prova da preparação da Alemanha no suprimento de gás, além do armazenamento de gás. Além disso, a capacidade de backup por meio de terminais de GNL proporciona uma camada adicional de segurança, garantindo que o suprimento de gás da Alemanha seja robusto.

