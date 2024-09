Habeck adverte a UE no debate sobre asilo: "Exerçam cautela neste momento"

Após o líder da CDU, Söder, ter desafiado a legislação atual de asilo em uma entrevista, o Ministro da Economia e Vice-Chanceler Habeck reiterou o princípio fundamental da lei. Parece que a União está cada vez mais insegura sobre esse assunto.

Em resposta ao empurrão da União por políticas de asilo mais rigorosas, Habeck defendeu o princípio do direito de asilo como um direito fundamental. O político verde perguntou retoricamente: "Por uma boa razão, o direito de asilo está profundamente enraizado nesta república." Ao mesmo tempo, ele advertiu a CDU e a CSU, dizendo: "A União precisa ter cuidado."

Habeck destacou que os criadores da lei de asilo estavam cientes de suas ações. No entanto, ele apontou que a União, por outro lado, "está cada vez menos", também mencionando as discussões previstas entre o Chanceler Federal Scholz e a União na terça-feira. Scholz planeja consultar a União, a maior força de oposição, e os representantes dos estados sobre os próximos passos na política de asilo e migração.

A motivação vem do alegado ataque islâmico a faca em Solingen, onde um homem sírio matou três pessoas e feriuseveramente várias outras. Em resposta ao ataque, o governo federal anunciou esta semana o fortalecimento da política de asilo e migração, mas isso não foi suficiente para a União. O líder da CDU, Ferdinand Merz, pediu a declaração de uma "emergência nacional" que permitiria rejeitar refugiados na fronteira alemã.

Comentários Controversos do Söder

A resposta de Habeck visa principalmente o líder da CSU, Markus Söder, que questionou anteriormente a legislação de asilo atual. "Precisamos revisar a lei de asilo; ela está desatualizada. Precisamos ter a autoridade para negar entrada àqueles sem um legítimo pedido de proteção", afirmou Söder ao "Welt am Sonntag".

Os comentários também foram criticados pela Associação de Cidades e Municípios. O CEO André Berghegger disse aos jornais do grupo Funke: "Não pode ser sobre abolir o direito fundamental de asilo". No entanto, Berghegger também defendeu uma redução significativa no número de solicitantes de asilo. Ele aprovou o pacote de medidas do trânsito como "um bom ponto de partida".

Em resposta ao chamado de Söder para revisar a lei de asilo, Habeck afirmou firmemente: "Não vou abandonar o princípio do direito de asilo como um direito fundamental". Reconhecendo a complexidade da situação, ele acrescentou: "A União precisa considerar cuidadosamente as implicações de suas propostas para garantir que elas mantenham o Estado de Direito".

