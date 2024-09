Há uma tendência crescente de doenças respiratórias.

À medida que entramos na estação mais fria do ano, o número de doenças respiratórias aumenta. Indivíduos de diferentes faixas etárias estão apresentando esses problemas em taxas elevadas, de acordo com o último relatório ARE lançado pelo Instituto Robert Koch (RKI). Além dos rinovírus, a COVID-19 continua sendo a principal causa, com a sublinhagem BA.5 representando 41% na semana iniciada em 16 de setembro. A sublinhagem XEC, agora responsável por 21%, também está se espalhando na Alemanha. A XEC foi detectada no país pela primeira vez em julho de 2024.

Richard Neher, pesquisador do Biozentrum da Universidade de Basel, afirmou que a variante XEC tem uma vantagem na transmissão, mas não se espera que ela tenha grandes diferenças em relação aos outros fatores importantes em relação às variantes dominantes atuais. Por exemplo, ela não causa doenças mais graves.

No total, o relatório do RKI sugere cerca de 1.500 casos de COVID-19 a cada 100.000 habitantes (em comparação com os 800 da semana anterior). O número de casos de gripe relatados até agora permanece baixo.

O Comitê Permanente de Vacinação (STIKO) recomenda que pessoas com 60 anos ou mais, bem como adultos com condições de saúde preexistentes, recebam uma dose de reforço da vacina contra a COVID-19 no outono. Além disso, a vacinação contra a gripe é recomendada para determinados grupos demográficos.

