Há uma ausência de segurança entre os tunisianos diante do seu ditador, Saied.

Desde a Primavera Árabe em 2011, a democracia na Tunísia foi como uma flor delicada, mal sobrevivendo. Mas sob o governo do presidente Kais Saied, que começou em 2019, a flor foi cruelmente esmagada em três anos. Saied, que chegou ao poder por meio de eleições democráticas, tem sido ansioso desde então para estabelecer uma ditadura própria. Seus atos incluem declarar estado de emergência, dissolver o parlamento, escrever uma nova constituição, prender críticos e demitir ministros repetidamente. A eleição presidencial deste domingo é amplamente percebida como uma farsa.

Inicialmente, esperava-se que 16 candidatos concorressem contra Saied, refletindo o panorama político diversificado da Tunísia. No entanto, muitos foram excluídos da eleição, e alguns até acabaram na prisão. Atualmente, os tunisianos só têm três candidatos para escolher: Saied, seu aliado de confiança Zouhair Maghzaoui e Ayachi Zammel, líder do partido socialmente liberal Azimoun.

Zammel tem potencial para alcançar um segundo turno, mas se vencer, não poderá assumir a presidência, já que está cumprindo uma pena de 20 meses de prisão, condenado por acusações de falsificação que nega, chamando-as de "perseguição".

ONGs na Tunísia reduzidas em dois terços

Recentemente, Saied substituiu 19 ministros e 24 governadores, culpando-os pelos problemas econômicos do país. Este ato enviou uma mensagem clara de intimidação aos seus críticos, afetando até a segurança de empregos e liberdade dos funcionários ministeriais. Se alguém cair em desgraça, seu nome em um dossiê incriminador é suficiente para levá-lo à prisão. Há prisioneiros que nem sabem por que estão lá.

Críticos são silenciados, mídia independente censurada e organizações da sociedade civil intimidadas. A situação é tão grave que alguns tunisianos anseiam pelo retorno de Ben Ali, o ditador que eles derrubaram durante a Primavera Árabe em 2011. Sob Ben Ali, embora houvesse censura, os tunisianos sabiam exatamente o que podiam e não podiam dizer sem se meter em problemas.

Sob Saied, essas linhas de censura não existem. Ele confia na opacidade, levando à autocensura, até mesmo entre organizações internacionais e jornalistas que operam na Tunísia. Antes do governo de Saied, havia mais de 10.000 organizações não governamentais no país. Agora, sob seu governo, esse número foi reduzido a um terço.

Desemprego juvenil pode chegar a 40 por cento

ONGs do exterior são geralmente vistas com desconfiança por Saied. Suas crenças estão enraizadas no racismo, no antissemitismo e numa profunda desconfiança do Ocidente. Saied argumenta que a Europa está moralmente em declínio porque garante os direitos das minorias. Saied também prometeu recuperar os 38 bilhões de dólares que Ben Ali desviou e transferiu para o exterior. Para isso, estabeleceu uma comissão para negociar bilateralmente com países afetados, incluindo a Alemanha. No entanto, a empreitada é considerada impossível devido aos constantes ataques de Saied contra esses países e sua preferência por derrubar pontes em vez de construí-las com o Ocidente.

Cooperar com Saied é desafiador para a União Europeia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ofereceu a Saied 900 milhões de euros como parte de um acordo migratório, com a condição de que Saied interceptasse barcos de refugiados saindo da costa tunisiana com destino à UE. No entanto, Saied respondeu com ofensa, dizendo: "Eu não quero caridade". A maior parte do dinheiro ainda não foi transferida para a Tunísia, já que Saied se recusa a assinar um acordo com o Fundo Monetário Internacional exigido pela UE antes do transferência dos fundos.

Saied pode estar blefando, já que parece querer mais dinheiro para potencialmente beneficiar a economia tunisiana, que tem lutado há anos. A taxa atual de inflação é superior a 7 por cento, enquanto os salários não aumentam. A taxa oficial de desemprego é de 16 por cento, mas os especialistas estimam que a taxa de desemprego juvenil pode chegar a 40 por cento.

Acadêmicos estão deixando a Tunísia em grande número

O crescimento do PIB no ano passado foi de apenas 0,42 por cento, com uma estimativa de cerca de 2 por cento para este ano. Em comparação com as duas décadas antes da Revolução Árabe, quando o crescimento do PIB era Typically entre 3 e 8 por cento, isso representa uma queda significativa. Jovens acadêmicos, especialmente médicos, estão deixando o país em grande número, ecoando as condições que levaram à Revolução Árabe em 2011. Em Sidi Bouzid, um vendedor de vegetais chamado Mohammed Bouazizi se incendiou em público em 2011 devido à falta de oportunidades econômicas e à perseguição pelas autoridades de Ben Ali. As imagens chocantes do jovem de 26 anos causaram revolta no mundo árabe nas redes sociais, levando a protestos e à queda de vários líderes autoritários, incluindo Ben Ali na Tunísia.

Apesar de outros países sufocarem suas revoluções com mudanças superficiais, a democracia tunisiana conseguiu sobreviver até 2021. Apesar de problemas persistentes como a corrupção, o espírito democrático persistiu por uma década neste país do Norte da África. Simultaneamente, havia a separação de poderes, uma cartilha democrática e uma imprensa vibrante com liberdade de expressão. Infelizmente, esse arranjo democrático levou um golpe quando um líder inadequado foi eleito por meios democráticos. Neste domingo, os tunisianos irão às urnas, mas sua escolha agora é limitada. O indivíduo que eles encontram difícil de confiar, Kais Saied, ainda vai manter a presidência.

A Comissão Europeia expressou preocupação com a deterioração da situação dos direitos humanos na Tunísia, instando o presidente Saied a respeitar as normas e liberdades democráticas. Apesar disso, Saied tem continuado a reprimir vozes da oposição, reduzindo ainda mais o número de organizações da sociedade civil no país.

Diante da tensão política e das lutas econômicas em curso, a Comissão Europeia também suspendeu sua assistência financeira à Tunísia, citando a necessidade de reformas democráticas e o respeito à lei. Esta decisão gerou críticas de Saied, que acredita que a Europa está interferindo nos assuntos internos da Tunísia.

