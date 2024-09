Há quase dois dias consecutivos, as forças militares russas não fizeram avanços substanciais em direção a Pokrovsk, como declarado pelo Presidente Zelensky às 19:24.

Segundo o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, as forças russas na área de Donetsk não fizeram progressos significativos nos últimos 2 dias. No entanto, a situação em Pokrovsk, na frente oriental, ainda é "difícil", afirmou Zelenskyy, citando o Comandante-chefe Oleksandr Syrsky, de acordo com o jornal ucraniano "Kyiv Independent". Os combates intensos têm sido contínuos em torno de Pokrovsk há vários meses, já que também serve como uma base logística crucial para as forças ucranianas. As tropas russas fizeram avanços rápidos recentemente (veja a entrada às 17:22).

19:03 Chefe da IAEA Planeja Visitar Kyiv e Usina Nuclear de ZaporizhzhiaO Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), Rafael Grossi, planeja visitar Kyiv no dia seguinte. Ele também fará uma visita à usina nuclear de Zaporizhzhia, anunciou a IAEA em Viena. A usina nuclear, que a Rússia tomou o controle durante sua invasão há cerca de dois anos e meio, tem sido alvo recorrente de ataques e atos de sabotagem.both Russia and Ukraine blame each other for these incidents. The situation escalated significantly in mid-August, according to IAEA inspectors. An explosion near the safety zone was assessed by IAEA experts on site to have been caused by a drone carrying explosives, the IAEA stated.**

18:31 Imagens Supostamente Mostram Uso de Drone Lança-chamas Durante o Conflito na Ucrânia, há rumores sobre o uso de diversas armas, incluindo drones lançadores de chamas. Agora, vídeos supostamente mostrando essa arma surgiram, mostrando-a envolvendo posições militares russas e uma grande seção de floresta em chamas.

18:09 Novo Pacote de Ajuda da Holanda para a UcrâniaO novo primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, anunciou um novo pacote de ajuda para a Ucrânia. Durante uma visita surpresa à cidade sudeste da Ucrânia, Zaporizhzhia, ele se encontrou com o Presidente Volodymyr Zelenskyy. O novo pacote soma mais de 200 milhões de euros. Esta é a primeira visita de Schoof à Ucrânia desde que assumiu o cargo em início de julho, substituindo Mark Rutte, que deve se tornar o próximo Secretário-Geral da NATO em outubro. "Sem exagero, a Holanda ajudou a Ucrânia a salvar muitas vidas. Nossa relação é mais forte do que nunca. Estamos ombro a ombro em busca de uma paz justa e duradoura", disse Zelenskyy.**

17:47 Governo Federal Mantém Controle sobre Refinaria PCK em SchwedtA refinaria de petróleo PCK em Schwedt permanecerá sob o controle federal por tempo indeterminado. De acordo com informações da Agência de Notícias Alemã, o governo alemão planeja estender a administração fiduciária sobre a maioria das ações da corporação estatal russa Rosneft na refinaria PCK. Se não for estendida, a administração fiduciária expiraria em 10 de setembro. As ações foram colocadas sob administração fiduciária pelo governo federal desde setembro de 2022. O governo alemão parou de importar petróleo russo devido ao ataque da Rússia à Ucrânia. A PCK passou para fontes de suprimento alternativas no início de 2023. Além de Schwedt, duas outras instalações estão afetadas. A Rosneft detém 54% das ações da refinaria PCK no nordeste da Brandemburgo.**

17:22 Forças Russas Registram Maiores Ganhos Terrestres na Ucrânia Desde Outubro de 2022 - 15 Quilômetros Quadrados por DiaO exército russo registrou ganhos significativos em agosto do que em qualquer mês anterior desde outubro de 2022, de acordo com cálculos baseados em dados fornecidos pelo think tank americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). O exército russo tomou o controle de 477 quilômetros quadrados na Ucrânia no mês passado, o maior ganho de terra russo desde outubro de 2022, o que equivale a mais de 15 quilômetros quadrados por dia em agosto. A Rússia relatou esses ganhos de terra principalmente na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Até ontem, o exército russo estava a apenas 7 quilômetros da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, que serve como uma base logística crucial.**

16:56 Putin Chega à Mongólia para Visita OficialO Presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou à Mongólia para uma visita oficial. Na terça-feira, ele participará de conversações com o Presidente da Mongólia, Uchnaagiin Khurelsukh. Os dois participarão de uma cerimônia de comemoração na quarta-feira em homenagem à vitória das tropas soviéticas e mongólicas sobre o exército japonês em 1939. Milhares de soldados perderam a vida nessas batalhas. Para o Presidente Putin, esta é a sua primeira visita a um país que é membro da Corte Penal Internacional (CPI) desde que a corte emitiu um mandado de prisão contra ele há quase 18 meses por alegadas crimes de guerra na Ucrânia. A Ucrânia instou a Mongólia a deter Putin e entregá-lo à corte em Haia. Um porta-voz do Kremlin afirmou na semana passada que o Kremlin não está preocupado com a prisão de Putin na Mongólia.

16:40 Chefe Militar Russo sob Suspeitas de Suborno - Investigação Involve Mais de uma Duzia de Oficiais MilitaresInvestigações foram iniciadas contra outra figura proeminente na militar russa. De acordo com o comunicado do Comitê de Investigação da Rússia no Telegram, o General Valery Mumindzhanov é acusado de aceitar um suborno considerável. Este ato é punível com até 15 anos de prisão na Rússia. Mumindzhanov, como vice-comandante do distrito militar de Leningrado, também serviu no ministério da defesa. A investigação sugere que ele aceitou um suborno no valor de mais de 20 milhões de rublos (aproximadamente 202.000 euros), em relação a contratos de suprimento de uniforme.Since abril, pelo menos dez oficiais militares, incluindo generais e pessoal de alto escalão do ministério da defesa em Moscou, estão sendo investigados pelas agências de aplicação da lei russas por corrupção ou fraude. Alguns analistas especulam que uma campanha de purga pode estar em andamento.

16:25 Zelensky Afirma Progresso da Operação Kursk - Como EsperadoA operação na região russa de Kursk está progredindo como planejado, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele expressou isso durante sua visita a Zaporizhzhia, como relatado por um correspondente da agência de notícias do estado Ukrinform. "A operação de Kursk está alcançando seus objetivos e está progredindo de acordo com o plano", declarou Zelensky. "Quanto aos desafios nas direções de Pokrovsk e Torez, acreditamos que a operação de Kursk também pode impactar essas áreas", acrescentou o presidente ucraniano. O combate em Kursk poderia diminuir a intensidade dos ataques das forças russas em Pokrovsk e Torez, embora seja difícil no momento. Ele também mencionou que as brigadas mais combatentes das forças russas foram estacionadas nestas linhas de frente desde o início.

15:52 Vilarejos em Risco devido a Incêndios Florestais na Luhansk Ocupada - Bombeiros Desaparecidos?Os moradores da região ocupada de Luhansk estão lidando não apenas com a guerra, mas também com a fúria da natureza: incêndios florestais ameaçam a região. As redes sociais estão cheias de reclamações de que os bombeiros não estão presentes para apagar as chamas.

15:16 Ucrânia a Obter Sistema Patriot da Romênia: Governo Endossa Projeto de LeiO governo romeno deu o sinal verde para um projeto de lei que autoriza a transferência de um sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. O documento agora seguirá para a votação final no parlamento, segundo a Reuters. De acordo com a agência de notícias, a Romênia concordou em junho passado em doar um de seus dois sistemas de defesa aérea operacionais para a Ucrânia, desde que os aliados o substituam por um sistema de defesa aérea semelhante.

14:53 Mobilização na Ucrânia: Petição Pede Redução da Idade Limite para 50Uma petição está pedindo ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para reduzir a idade limite para a mobilização para 50 anos. Mais de 25.000 pessoas já assinaram a petição, de acordo com o jornal ucraniano "Kyiv Independent". O limite atual de idade para a mobilização na Ucrânia é de 60 anos. De acordo com a lei ucraniana, uma petição eletrônica ao presidente deve adquirir pelo menos 25.000 assinaturas em três meses para ser considerada. Restam 34 dias para coletar assinaturas.

14:34 Feridos Relatados na Região Fronteiriça Russa de Belgorod devido a Ataques UcranianosOnze pessoas, incluindo dois crianças, ficaram feridas em ataques ucranianos na região russa de Belgorod e sua capital, segundo o governador Vyacheslav Gladkov. Uma creche é dita ter sido destruída durante esses ataques. Gladkov compartilhou imagens de um prédio de creche destruído e outras ruínas e estruturas danificadas na área nas redes sociais. As autoridades locais decidiram fechar várias escolas e creches na região temporariamente após os ataques. Em várias regiões ucranianas e russas, 2 de setembro marca o primeiro dia de aula após as férias de verão.

14:10 Mesquita em Kyiv Danificada em Ataque de Mísseis RussosUma mesquita e um centro cultural islâmico afiliado foram severamente danificados durante os ataques de mísseis russos em Kyiv durante a noite (veja os itens 05:39, 06:20 e 09:29). Em uma postagem em sua plataforma, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia não tem respeito pelos valores espirituais ou humanos e não tem respeito por qualquer religião ou crença. "Ele continua sua campanha de destruição contra o povo ucraniano e visa aniquilar todas as nossas comunidades e até mesmo lugares de culto sagrados", acrescentou Zelensky. O chefe mufti da comunidade local, Vadym Dashevski, informou à Reuters que a mesquita foi alvo de um ataque covarde.

13:39 Ucrânia Lança Grande Ataque com Drones em Moscou e Outros AlvosA Ucrânia lançou um grande ataque com drones em alvos dentro e perto de Moscou, com uma explosão documentada a apenas 16 quilômetros do Kremlin. Duas outras usinas também foram atingidas. Fontes russas afirmam que mais de 150 drones ucranianos foram interceptados.

O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, acredita que a Polônia tem a responsabilidade de derrubar objetos aéreos russos e outros objetos voadores que se aproximam do espaço aéreo polonês antes que eles entrem no espaço aéreo polonês. O político do centro expressou essa opinião ao Financial Times (FT), contradizendo a posição da NATO de que o risco de escalada do conflito através de uma confrontação direta com as forças russas é excessivo. A NATO recusou-se até agora a considerar a derrubada de drones e mísseis russos sobre a Ucrânia, bem como o pedido da Ucrânia para uma zona de não vôo dentro de suas fronteiras. Sikorski disse ao FT: "Em minha opinião, se objetos aéreos hostis se aproximarem de nosso espaço aéreo, isso seria um ato justificado de defesa própria. Porque assim que eles entrarem, o risco aumenta significativamente de que alguém seja ferido por detritos".

12:12 Munz: Reação da Rússia às vitórias eleitorais do AfD e BSW

11:40 Putin elogia ganhos territoriais da Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou a rapidez com que suas tropas capturaram novas terras em território ucraniano vizinho. Ele afirmou que a Ucrânia tentou deter o avanço das tropas russas na região de Donbass usando uma contraofensiva na região de Kursk, mas sem sucesso. "Não estamos falando de avançar 200 ou 300 metros", disse Putin a agências de notícias russas. "Estamos falando de vários quilômetros quadrados. Não víamos esse ritmo de ofensiva no Donbass há muito tempo". Putin visitou a república siberiana de Tuva enquanto viajava para a Mongólia para participar de uma aula sobre o novo tema "Conversas sobre o Essencial" em uma escola. A aula infundida de propaganda visa familiarizar crianças com a agenda política do Kremlin. Por vários anos, Putin tem assumido o papel de professor no primeiro dia de aula, reiterando a afirmação de que a guerra que autorizou serve à defesa do seu próprio país.

11:07 Ucrânia relata interceptação de 22 mísseis e 20 drones

A força aérea ucraniana afirma ter interceptado 22 dos 35 mísseis e destruído 20 dos 23 drones de ataque russos. As interceptações ocorreram em Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Saporizhzhia.

10:36 Vídeo mostra ataque de míssil russo em Kharkiv

A Rússia vem atacando Kharkiv com mísseis por vários dias. De acordo com fontes ucranianas, pelo menos dez mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, atingindo um centro de compras e entretenimento. Muitas pessoas ficaram feridas.

10:01 Número de feridos aumenta em ataque russo em Sumy

Após um ataque de míssil russo à administração da cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, o número de feridos aumentou. Segundo as últimas informações do Ministério do Interior ucraniano, 18 pessoas ficaram feridas, incluindo seis crianças. O ministério compartilhou essa informação via Telegram. Anteriormente (veja a entrada 03:34), a cidade de Sumy relatou pelo menos 13 civis feridos, incluindo quatro crianças, no ataque de míssil. O ataque de míssil russo atingiu um centro infantil para reabilitação social e psicológica e um orfanato em Sumy. A situação de segurança na região de Sumy deteriorou-se após o início da incursão fronteiriça da Ucrânia na região russa vizinha de Kursk em 6 de agosto. Sumy, com uma população de mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Ucrânia: Dois feridos em ataque aéreo russo em Kyiv

A Rússia voltou a atacar Kyiv com mísseis (veja as entradas 05:39 e 06:20). Durante o ataque noturno, pelo menos duas pessoas ficaram feridas por detritos de mísseis interceptados, de acordo com autoridades locais. Incêndios foram acesos e edifícios e infraestrutura foram danificados. Um alerta aéreo nacional durou quase duas horas até a madrugada.

08:57 ISW: Maioria dos russos apoia guerra na Ucrânia

A população russa continua a apoiar a guerra na Ucrânia - mesmo após a incursão da Ucrânia na região fronteiriça russa de Kursk. Segundo o último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), a apoio à operação militar russa na Ucrânia entre os russos aumentou em agosto. Em agosto de 2024, quase 78 por cento dos respondentes apoiaram a guerra na Ucrânia - um aumento em relação aos 75 por cento em julho de 2024 e 77 por cento em junho de 2024. De acordo com os analistas do ISW, a população russa não parece cansada da guerra, dando ao Kremlin flexibilidade na sua estratégia para travar uma guerra de desgaste prolongada contra a Ucrânia.

08:11 Ucrânia anuncia baixas de tropas russas

O Exército ucraniano divulgou novas figuras sobre as baixas de tropas russas na Ucrânia. De acordo com as informações, aproximadamente 617.600 soldados russos foram perdidos na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de aproximadamente 1.300. O relatório de Kyiv também menciona a destruição de nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia médio e 30 drones. Desde o início da grande ofensiva, a Rússia teria perdido 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, de acordo com as declarações da Ucrânia. As estimativas ocidentais sugerem números menores de baixas, que são provavelmente subestimativas.

07:03 Sobrevivência nos escombros em Kharkiv

Após um ataque aéreo russo em Kharkiv, equipes de resgate conseguiram libertar um homem vivo dos escombros de um salão de eventos. O homem resgatado relatou estar bem pouco depois de ser retirado. Mais de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas nos ataques de foguetes russos em Kharkiv, de acordo com as autoridades. Vários foguetes atingiram um shopping center e um salão de eventos na cidade oriental no domingo à tarde.

06:20 Ataque Intenso da Rússia em KyivA Rússia lançou uma série de ataques contra a Ucrânia, utilizando drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e incontáveis mísseis balísticos, afetando Kyiv e possivelmente outras cidades. A força aérea ucraniana relatou várias explosões em Kyiv, levando muitos moradores a procurarem abrigo. O prefeito Vitali Klitschko relatou vários incêndios nos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi no Telegram. O chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, também relatou incêndios no Telegram. No distrito de Shevchenkivskyi, uma pessoa ficou ferida devido a detritos que caíram. "Responderemos a tudo. O inimigo vai sentir isso", disse Andriy Yermak, chefe da administração presidencial ucraniana, no Telegram.

05:39 Ataque de Foguetes Russos em KyivKyiv foi novamente alvo de um ataque de foguetes russos, de acordo com relatórios militares da Ucrânia. Unidades de defesa aérea ucranianas estão engajadas em repelir o ataque, como confirmado por representantes militares ucranianos no Telegram. Testemunhas em Kyiv ouviram numerous explosões altas, indicando a ativação de sistemas de defesa aérea. O número exato de foguetes lançados e o potencial dano ainda não foram confirmados.

04:46 Putin sobre Gasoduto para a ChinaOs preparativos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão avançando, de acordo com o presidente Vladimir Putin. O estudo de viabilidade foi aprovado em janeiro de 2022 e as surveys técnicas necessárias foram realizadas, disse Putin em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor", de acordo com um transcript publicado no site do Kremlin. O gasoduto esperado, "Força Siberiana 2", deve transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região russa de Yamal para a China via Mongólia anualmente.

03:34 Ataque a Instalação de Crianças em SumyAs tropas russas atacaram um centro de reabilitação de crianças e um orfanato em Sumy com foguetes, resultando em 13 feridos, incluindo dois crianças. O centro fica em uma área residencial, de acordo com a "Ukrainska Pravda", citando a administração militar local.

02:26 Pesquisa sobre Resposta Polonesa a Invasões de Drones RussosDe acordo com uma pesquisa do jornal polonês "Rzeczpospolita", quase 60% dos poloneses acreditam que a Força Aérea Polonesa deve abater drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante ataques à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto voador não identificado, possivelmente um drone kamikaze, que sobrevoou a Polônia por mais de 30 minutos antes de desaparecer em 26 de agosto. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak disse à rádio RMF24 que a Rússia provavelmente avaliou as capacidades de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Vítima em Vilarejo na Fronteira RussaUma pessoa morreu em Belgorod, sob ocupação russa, devido a bombardeios ucranianos no vilarejo de Shagarovka perto da fronteira, de acordo com o governador Vyacheslav Gladkov. Três pessoas ficaram feridas em ataques ao vilarejo de Shebekino, enquanto pelo menos outro vilarejo foi bombardeado pelos ucranianos.

here.23:08 Rússia Afirma ter Repelido Mais de 150 DronesA Rússia afirma ter repelido ataques massivos de drones ucranianos em Moscou e em 14 outras regiões, interceptando um total de 158 veículos aéreos não tripulados. De acordo com comunicados oficiais, dez drones teriam como alvo Moscou.

22:24 Feridos Aumentam em Kharkiv após Bombardeio Aéreo RussoO número de feridos no bombardeio aéreo russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, de acordo com o serviço de emergência do estado ucraniano no Telegram. Várias estruturas civis, incluindo um centro comercial, foram atingidas, de acordo com imagens de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai Durante Treinamento - Dois Pilotos MortosDois pilotos morreram quando um helicóptero ucraniano Mi-2 caiu durante um exercício de treinamento na Universidade de Força Aérea de Kharkiv Ivan Kozhedub. A agência de notícias do estado Ukrinform relata que investigadores, especialistas e representantes do ministério da defesa estão examinando o local do acidente. A causa do acidente ainda não foi determinada.

21:06 Empresa de Energia Ucraniana Confirma Cortes de EnergiaA empresa de energia ucraniana Ukrenergo declarou que haverá vários cortes de energia na segunda-feira como consequência direta dos intensos ataques russos à rede elétrica do país. A Ukrenergo destacou que instalações essenciais não serão afetadas, mas sugeriu possíveis modificações na gama de restrições.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) expressou preocupação com a segurança da usina nuclear de Zaporizhzhia, que está sob controle russo, e instou tanto a Rússia quanto a Ucrânia a garantir a proteção da usina.

Em resposta ao conflito crescente na Ucrânia, a Comissão (presumivelmente a Comissão Europeia) anunciou um pacote adicional de ajuda para apoiar civis ucranianos afetados pela guerra.

