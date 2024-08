Há informações sobre os afegãos que foram forçados a sair.

Durante as primeiras horas do dia, a Alemanha expulsa 28 criminosos para o Afeganistão. Este movimento marcou a primeira expulsão para o país desde a tomada dos Talibã em 2021. No entanto, quem são esses criminosos e quais foram os seus crimes? Os homens foram condenados por crimes como estupro, lesões físicas graves, tentativa de homicídio e violações de drogas. Aqui está o que foi revelado publicamente:

Hesse transportou seis criminosos. "É justificado e essencial deportar criminosos e indivíduos perigosos para o Afeganistão também", afirmou o Ministro-Presidente de Hesse, Boris Rhein.

Baden-Württemberg expulsou cinco "criminosos graves", como explicou o Secretário de Estado da Migração, Siegfried Lorek. Um deles cometeu estupro em uma menina de 14 anos na região de Ulm, junto com outros três criminosos. Entre os deportados estavam "criminosos graves condenados por tentativa de homicídio" e um "criminoso recorrente e habitual que já havia sido levado a juízo mais de 160 vezes".

Baixa Saxônia expulsou cinco homens. Eles tinham idades entre 20 e 30 anos e foram deportados diretamente da prisão ou em liberdade, revelou a Ministra do Interior Daniela Behrens. Seus crimes incluíam homicídio culposo, estupro, lesões físicas graves, maus-tratos a pessoas vulneráveis, fraude e roubo.

Baviera expulsou três homens. Dois eram criminosos sexuais, revelou o Ministro do Interior Joachim Herrmann. Um terceiro violou as leis de narcóticos. Todos os três foram condenados e têm idades de 27, 29 e 30 anos.

Saxônia-Anhalt levou dois criminosos sexuais no voo para Cabul, informou o governo do estado. Um deles foi punido com uma pena de vários anos em uma instituição para jovens por duas estupros. "A segunda pessoa foi condenada por abuso sexual de menores; atualmente, há investigações em andamento contra ele por estupro e fornecimento de drogas a menores."

Berlim também enviou dois criminosos no voo de deportação. Ambos eram criminosos graves, um punido por lesões físicas repetidas e o outro por estupro, revelou a Senadora do Interior Iris Spranger.

Turíngia enviou um homem de 25 anos que chegou à Alemanha como menor não acompanhado em novembro de 2015. Em 2018, ele foi condenado a 13 meses em um centro de detenção para jovens por lesões corporais graves. Em 2021, ele recebeu uma pena de prisão total de 24 meses por lesões corporais, roubo armado e resistência à autoridade. Ele esteve na prisão de fevereiro de 2021 a março de 2024 e reapareceu no sistema judiciário após sua libertação.

Os homens deportados da Baixa Saxônia por estupro haviam cometido crimes hediondos contra suas vítimas. Infelizmente, um dos indivíduos expulsos da Saxônia-Anhalt foi condenado por vários estupros.

