Há 80 anos, uma multidão racista destruiu a casa de Opal Lee. Agora, a "Avó de Juneteenth" está a recuperar as terras da sua família

"Os nossos pais trabalharam muito... e depois compraram esta casa na Annie Street", disse Lee sobre a sua casa de infância. "A minha mãe tinha-a arranjado muito bem".

Mas pouco depois da mudança, disse Lee à CNN, começou a juntar-se uma multidão de brancos, zangados por uma família negra ter comprado uma casa no bairro.

"Acredita que, no dia 19 de junho, as pessoas começaram a juntar-se? E havia polícias, mas não fizeram nada", disse Lee à CNN. "Os nossos pais mandaram-nos para casa de amigos a vários quarteirões de distância. (Depois) foram-se embora a coberto da escuridão".

"Aquelas pessoas deitaram fora a mobília. Fizeram coisas desprezíveis", disse ela. A multidão destruiu a casa de Lee, queimando-a até ao chão, disse ela.

"Os nossos pais nunca falaram disso connosco, nem uma única vez", disse Lee, acrescentando: "Enterrei tudo durante muito tempo".

Mas a data do ataque - Juneteenth - viria mais tarde a definir a vida de Lee. Em vez de se agarrar a sentimentos de animosidade, Lee disse que canalizou as suas emoções para o ativismo. Dedicou a sua vida a ajudar as pessoas da sua comunidade e a sensibilizar para a importância do Juneteenth, que comemora a libertação dos negros americanos da escravatura.

Em 2016, aos 89 anos, Lee iniciou uma caminhada de Ft. Worth, Texas, a Washington, DC, para fazer campanha para que o Juneteenth se tornasse um feriado nacional. Ela ficou conhecida como a "Avó do Juneteenth" e depois de anos de campanha, Lee finalmente conseguiu comemorar o Congresso tornando o Juneteenth um feriado em 2021, informou a CNN anteriormente.

Mas nos últimos anos, Lee disse à CNN que começou a pensar novamente sobre o ataque à sua família que estimulou sua vida inteira de ativismo. Decidiu que queria tentar comprar o terreno onde antes ficava a sua casa.

Por isso, telefonou ao proprietário do terreno, a Trinity Habitat for Humanity, onde, por acaso, era membro do conselho de administração. Lee disse que perguntou ao diretor executivo Gage Yager, um amigo que conhecia há anos, se ele lhe venderia a propriedade. E ele disse-lhe que não.

"Ele ia dar-ma a mim!" disse Lee. "Trouxeram-me os planos, onde a Habitat planeava construir uma casa para mim naquele terreno. Digo-vos, que tal um círculo completo?"

Yager disse à CNN: "Concluímos que, com Opal e a sua terrível história, a melhor coisa a fazer seria dar-lhe o terreno para fazer o que quisesse nele ou com ele. Não corrige o erro, mas completa o círculo".

A Trinity Habitat começou a construir o terreno em outubro e já elaborou os esboços da futura casa de Lee, disse Yager. A organização está atualmente a trabalhar com parceiros para angariar fundos para construir a casa, acrescentou.

Lee disse que gostaria que a sua casa atual - onde viveu durante 50 anos - se tornasse um museu. Mas também está ansiosa por recuperar a terra que pertence à sua família.

"Eu queria fazer uma dança sagrada", disse ela. "Sou uma campista feliz, rapariga, não podes acreditar como estou feliz!"

