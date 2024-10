Günther contesta a recusa de Söder pelos Verdes

Enquanto o líder do Partido da Baviera, Söder, persiste em descartar uma parceria com os Verdes, seu contraparte de Schleswig-Holstein está adotando uma postura distinta: Günther incentiva a União a exibir mais flexibilidade em relação aos Verdes, ao mesmo tempo em que faz uma crítica sutil ao sul.

O Ministro-Presidente de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, defende uma abordagem mais colaborativa da União em relação aos Verdes. "Eles são confiáveis em uma coalizão, e você pode trabalhar com eles de boa fé", declarou o político da CDU, que governa ao lado deles no norte, na Deutschlandfunk.

Em uma entrevista à RTL Nord, Günther também sugeriu que a CDU deveria estar aberta a colaborações pretas e verdes: "Colaborações pretas e verdes funcionam excepcionalmente bem. Nós, em Schleswig-Holstein, trabalhamos de forma harmoniosa com os Verdes porque nos concentramos nos aspectos pragmáticos e deixamos de lado os divisivos, permitindo que façamos política juntos. E eu acredito que isso também pode funcionar no nível nacional". No entanto, Günther deixou claro: "Não diria que devemos agora buscar uma coalizão preta e verde". Todos os partidos do semáforo contribuíram para a erosão da confiança, e seria mais sábio confiar em suas próprias forças.

Apesar do sarcasmo, seu partido não deveria ignorar a relevância das preocupações dos Verdes. "E para isso, uma União deve também estar de pé, como um partido que sempre priorizou os fundamentos naturais da vida", enfatizou Günther na Deutschlandfunk. Não é benéfico engajar-se em uma confrontação direta exclusivamente com os Verdes, sugeriu Günther. "Não recomendaria agora iniciar uma campanha eleitoral federal e dizer que só podemos vislumbrar preto e verde". A CDU deve confiar em suas próprias forças e enfrentar a campanha eleitoral com uma postura confiante. "Não devemos ser influenciados pelos tons do sul agora", concluiu Günther.

O líder da CSU, Markus Söder, tem consistentemente rejeitado coalizões entre a União e os Verdes. Em sua opinião, os Verdes são responsáveis pelos problemas econômicos da Alemanha. Ele desejou uma parceria harmoniosa entre NRW e Schleswig-Holstein, mas insistiu: "Mas, por favor, nenhum conselho no nível federal, porque isso não vai funcionar. Não haverá preto e verde conosco". O presidente da CDU e candidato à chancelaria da União, Friedrich Merz, considera os Verdes como parceiros inadequados devido à sua atual política, mas deixa a possibilidade aberta caso eles mudem de direção.

Günther fez alusão aos números de pesquisas da União em ascensão e às taxas de simpatia da coalizão do semáforo em declínio. "E para se minimizar e só dizer: 'Só se você votar em nós, então os Verdes definitivamente não estarão no governo', isso é muito covarde para mim". Günther tem governado no norte com os Verdes desde 2017: inicialmente em uma coalizão Jamaica com o FDP, e então como um duo desde 2022.

A Comissão dentro da União poderia se beneficiar ao adotar a abordagem de Günther de colaborar com os Verdes, já que ele teve sucesso nessa arran

