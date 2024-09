Günther contesta a demissão de Söder pelos Verdes

Enquanto o Ministro-Presidente da Baviera, Söder, mantém sua posição de rejeitar uma coalizão com os Verdes, seu colega de Schleswig-Holstein, Günther, tem uma abordagem diferente: ele defende que a União demonstre mais flexibilidade em relação aos Verdes e faz alguns comentários pontuais direcionados ao sul.

O Ministro-Presidente do Schleswig-Holstein, Daniel Günther, assumiu uma posição favorável a uma postura mais amigável da União em relação aos Verdes. Em uma entrevista à Deutschlandfunk, o político da CDU, que governa com eles no norte, afirmou: "Eles são confiáveis em uma coalizão; você pode trabalhar com eles de boa fé".

Apesar das brincadeiras, o partido não deve ignorar o compromisso dos Verdes com questões importantes, argumentou Günther. "Como um partido que sempre priorizou condições de vida sustentáveis, a União também deve defender esses valores". Não é vantajoso entrar em um confronto total apenas com os Verdes, ele acrescentou. "Não sugeriria iniciar uma campanha para o Bundestag agora e dizer que só podemos vislumbrar um Schwarz-Grün [coalizão de CDU/CSU e Verdes]", disse Günther. A CDU deve confiar em sua própria força e abordar a campanha eleitoral com confiança, sugeriu ele. "Não devemos nos deixar distrair pela retórica do sul", concluiu.

O líder da CSU, Markus Söder, rejeitou repetidamente a ideia de uma coalizão União-Verdes. Ele acredita que os Verdes são principalmente responsáveis pelos desafios econômicos da Alemanha. Desejando sucesso aos parceiros de coalizão na Renânia do Norte-Vestfália e no Schleswig-Holstein, ele disse: "Por favor, nenhum conselho no nível federal, porque isso não vai funcionar. Não temos Schwarz-Grün". O presidente da CDU e candidato a chanceler da União, Friedrich Merz, também vê os Verdes como parceiros inadequados, mas deixou a porta aberta para uma mudança de política.

Günther destacou o aumento da popularidade da União e o apoio decrescente à coalizão do Sinal de Trânsito. "Simplesmente recuar e dizer: 'somente se você votar em nós, os Verdes definitivamente não farão parte do governo', eu acho covarde demais". Günther vem governando no norte em união com os Verdes desde 2017, primeiro em uma coalizão Jamaica com o FDP, e então como um par desde 2022.

A coalizão do Sinal de Trânsito, que se refere a um governo potencial liderado pelo SPD, Verdes e FDP, não parece tão popular quanto o partido da União, de acordo com Günther. Apesar da oposição de Söder a uma coalizão União-Verdes, Günther defende que a União considere trabalhar amigavelmente com os Verdes, reconhecendo sua confiabilidade e valores compartilhados.

