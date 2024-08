Guarda Costeira da França salva 223 migrantes do Estreito de Dover

A Guarda Costeira Francesa resgatou 223 migrantes em situação de perigo ao longo do Canal da Mancha em um período de 48 horas. A prefeitura marítima relatou vários pequenos navios, frequentemente transportando um número excessivo de migrantes, enfrentando problemas no percurso rumo ao Reino Unido. Esses navios eram ajudados por navios de resgate, que transportavam os náufragos para os portos franceses de Boulogne e Dunkirk.

Alguns desses migrantes já estavam à deriva no mar ou encalhados em bancos de areia devido à maré. Outros teimosamente recusaram a ajuda da guarda costeira, optando por prosseguir com sua perigosa jornada rumo ao seu destino desejado.

Migrantes frequentemente arriscam cruzar o Canal da Mancha para chegar ao Reino Unido, frequentemente usando pequenos barcos infláveis para a viagem. Essa viagem perigosa é ainda mais perigosa devido aos numerosos navios grandes que atravessam o estreito, frequentemente levando a fatalidades durante essas travessias.

O Reino Unido vem tentando limitar a migração através do Canal da Mancha há algum tempo, com a cooperação francesa e investimento financeiro substancial. O novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recentemente discutiu esse assunto com o presidente francês, Emmanuel Macron, em uma reunião na quinta-feira.

Despite the risks and dangers, migrants continue to attempt crossings in overcrowded vessels. Unfortunately, these attempts often result in close encounters with larger ships, increasing the threat of accidents or collisions.

Leia também: