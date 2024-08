- Guarda Costeira da França salva 223 migrantes do Canal da Mancha

A Guarda Costeira da França salvou 223 imigrantes de situações perigosas no Canal da Mancha em um período de 48 horas. Várias pequenas embarcações, superlotadas com imigrantes, encontraram dificuldades ao tentar chegar à Grã-Bretanha, de acordo com a prefeitura marítima. Os navios de resgate levaram os náufragos aos portos franceses de Boulogne e Dunkerque, no norte do país.

Alguns imigrantes estavam na água ou presos em bancos de areia devido à maré, enquanto outros recusaram a ajuda da guarda costeira, optando por continuar sua perigosa jornada rumo ao seu destino.

Starmer falou sobre esse assunto com Macron alguns dias antes.

Imigrantes frequentemente navegam pelo Canal da Mancha para chegar à Grã-Bretanha, geralmente usando small boats infláveis. A viagem pode ser traiçoeira, já que numerous grandes navios navegam pelo estreito. Infelizmente, vidas foram perdidas durante essas viagens.

A Grã-Bretanha colaborou com a ajuda francesa há algum tempo para reduzir a migração através do Canal da Mancha, investindo milhões de libras na França. O novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, falou sobre esse assunto com o Presidente francês Emmanuel Macron alguns dias antes.

Os imigrantes que foram resgatados foram levados aos portos franceses de Boulogne e Dunkerque, ambos localizados na França. Apesar da viagem perigosa, alguns imigrantes recusam a assistência da Guarda Costeira Francesa, optando por continuar em direção à Grã-Bretanha.

