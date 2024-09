Grupo de Defesa Pública propõe certificação para mídia para combater desinformação

Um Grupo que Defende Notícias Verdadeiras Sugere um Selo Opicional de Excelência no Jornalismo - Esta Proposta Encontra Ceticismo em Círculos Políticos. Uma Entidade Neutra Deveria Estabelecer Diretrizes para Este Selo e Concedê-lo a Editoras e Meios de Comunicação, de Acordo com o "Dossiê dos Cidadãos para Gerir a Desinformação" Apresentado ao Ministro do Interior Nancy Faeser.

Esta iniciativa foi realizada pela Fundação Bertelsmann em conjunto com o Ministério do Interior Federal. As sugestões do Conselho dos Cidadãos são não vinculativas, mas servem como guia para possíveis mudanças legislativas.

O relatório sugere que a concessão do selo de excelência deveria refletir a gravidade e frequência de reprovações do Conselho de Imprensa. Também deveria levar em conta se os meios de comunicação verificam fatos internamente e como eles gerenciam suas fontes. A não conformidade com esses padrões deveria ser relatável a uma linha direta autônoma para desinformação, uma recomendação feita pelo conselho. No caso de má conduta grave, a validade do selo, que dura um ano, poderia ser revogada. Um impressionante 96% do Conselho dos Cidadãos endossou esta proposta.

No entanto, a Ministra do Interior Faeser expressou reservas sobre esta ideia. "A liberdade de imprensa é um valor constitucional importante", ela declarou. "Eu nunca interferiria como um estado". Ela vê o estabelecimento de um selo de excelência com ceticismo. Faeser recentemente enfrentou críticas pelo primeiro fracasso em proibir a publicação de extrema-direita "Compact". O Tribunal Administrativo Federal suspendeu temporariamente a proibição emitida por Faeser e expressou dúvidas sobre sua proporcionalidade.

No início do ano, o projeto "Anti-Fakes" contra a desinformação foi lançado com uma pesquisa on-line. Mais de 420.000 pessoas contribuíram com suas sugestões, comentários e avaliações sobre a gestão da desinformação. O resultado foi o Conselho dos Cidadãos, composto por cerca de 120 membros, que passou nove dias em Berlim brainstorming métodos para combater a desinformação. Este projeto levou a 15 recomendações, de acordo com o Conselho dos Cidadãos, que poderiam ser implementadas com 30 medidas específicas.

