Grande reunião sobre a Ucrânia realizada na Alemanha durante a visita de Biden

No meio de outubro, o Presidente Joe Biden dos Estados Unidos partirá para sua primeira viagem bilateral à Alemanha. Durante essa excursão, ele planeja organizar uma reunião de alto nível sobre a Ucrânia, um país que enfrenta adversidades da Rússia. Essa reunião, que contará com a presença de mais de 50 países que apoiam Kiev em seus esforços de defesa, visa alinhar estratégias e fortalecer unificações, de acordo com o anúncio da Casa Branca.

A viagem de Biden à Alemanha está marcada para o meio de outubro. Conversas com o Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o Presidente Federal, Frank-Walter Steinmeier, estão agendadas para ocorrer em Berlim. Em seguida, o Presidente Biden pretende se deslocar para a instalação do Exército dos EUA em Ramstein.

Local Potencial da Reunião: Ramstein

Embora não haja detalhes formais sobre o local da reunião divulgados pela Casa Branca, fontes sugerem que ela pode ocorrer em Ramstein. Esse grupo, conhecido como formato de Ramstein, é frequentemente liderado pelo Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e conta com a participação tanto dos EUA quanto da Alemanha como fornecedores de armas significativos para a Ucrânia.

Os objetivos principais da viagem de Biden são ajudar a Ucrânia. Isso marca a primeira visita bilateral do Presidente Biden à Alemanha durante seu mandato e é um evento histórico, já que foi em novembro de 2016 que o Presidente Barack Obama visitou a então Chanceler Angela Merkel em Berlim durante sua turnê de despedida.

Outros países são esperados para participar da reunião do formato de Ramstein, uma vez que ela tem importância para as estratégias de defesa da Ucrânia. A visita de Biden à Alemanha não se limita a discussões com os líderes alemães, uma vez que outros parceiros internacionais podem se juntar à outra sessão marcada como 'Outros'.

Leia também: