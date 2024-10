Google desafia legislação proposta pela Nova Zelândia

Google enfrenta Nova Zelândia por legislação proposta, alertando para potenciais repercussões. Em um post no blog, o Google revelou sua intenção de cessar o link para conteúdo de notícias em sites da Nova Zelândia, caso o governo mande que empresas de tecnologia como o Google paguem por artigos de notícias hospedados em suas plataformas. A diretora do Google na Nova Zelândia, Caroline Rainsford, destacou o compromisso do Google em apoiar os meios de comunicação locais e apontou como um programa de licenciamento local havia rendido aproximadamente $50 milhões anualmente para cerca de 50 publicações da Nova Zelândia.

As autoridades da Nova Zelândia surpreendentemente propuseram uma lei em julho que obrigaria plataformas como o Google a dividir suas receitas obtidas com conteúdo de notícias com os correspondentes meios de comunicação.

Inicialmente, o atual governo conservador era contrário a essa legislação, mas mudou de ideia devido à perda de mais de 200 empregos no setor de mídia da Nova Zelândia neste ano. O objetivo é evitar que as receitas de publicidade saiam do país. Uma proposta de lei relacionada já havia sido apresentada pela administração anterior.

A Associação de Publicadores da Nova Zelândia criticou o Google por fazer uma ameaça com seu anúncio. "O governo deve ter o poder de aprovar leis para fortalecer a democracia neste país sem ceder a tais pressões de uma corporação", afirmou o porta-voz Andrew Holden.

No verão, o Ministro das Comunicações da Nova Zelândia, Paul Goldsmith, anunciou sua intenção de aprovar a lei antes do final do ano.

A decisão do Google de parar de linkar para conteúdo de notícias em sites da Nova Zelândia, como resposta à legislação proposta, levantou preocupações no setor de publicação local. No entanto, o Ministro das Comunicações da Nova Zelândia, Paul Goldsmith, permanece determinado a fazer passar a legislação pelo parlamento neste ano, enfatizando sua importância em apoiar os meios de comunicação locais e manter a receita doméstica.

