Goering-Eckardt e Brantner, caracterizados por seus olheiros pretos e verdes

Segundo a candidata à liderança do Partido Verde, Franziska Brantner, e a vice-presidente do Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, há várias razões pelas quais um governo de coalizão com a CDU poderia ser benéfico. Embora haja opiniões divididas dentro da União, com o líder da CSU, Söder, ameaçando um veto, e o candidato a chanceler Merz defendendo um "desvio drástico" dos Verdes, Göring-Eckardt acredita que uma coalizão preta-verde no nível federal poderia ser promissora. Ela destacou que os Verdes já governaram com sucesso em conjunto com partidos democráticos em diversas configurações estaduais, e que uma mudança no governo federal, que atualmente é feito com o SPD e o FDP, não é de todo improvável.

As coalizões correspondentes nos estados federados estão a abordar de forma eficaz os problemas existentes, afirmou Göring-Eckardt ao "Neue Osnabruecker Zeitung". "Isso também pode funcionar no nível federal", disse ela. "A CDU enfrenta uma decisão importante: se Friedrich Merz e Hendrik Wüst prevalecerão, ou Markus Söder". As próximas eleições federais estão marcadas para o outono de 2025.

Veto ou esperar uma mudança de rumo?

O líder da CSU, Söder, que havia prometido anteriormente todo o seu apoio ao candidato a chanceler da CDU, Merz, ameaçou mais tarde vetar uma coalizão com os Verdes no nível federal. Embora Merz rejeite atualmente essa possibilidade, não a descarta completamente para o futuro, caso os Verdes estejam dispostos a fazer mudanças. Em uma entrevista ao "Süddeutsche Zeitung", Merz disse que se tratava de "um desvio drástico na política econômica e ambiental" dos Verdes. As coalizões preto-verde governam atualmente na Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein e Renânia do Norte-Vestfália, onde Wüst é chefe do governo.

A candidata a uma das duas posições no novo duo de liderança verde, Franziska Brantner, destacou a cooperação bem-sucedida entre seu partido e a CDU em seu estado natal da Baden-Württemberg, em uma entrevista ao "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". "Os democratas não deveriam sempre assumir que não podem trabalhar com outros democratas logo de cara", disse ela. "Devemos nos concentrar no que podemos alcançar juntos". Na Baden-Württemberg, o ministro-presidente verde Winfried Kretschmann governa com uma coalizão verde-preta. Quando questionada sobre a rejeição de Söder aos Verdes, Brantner disse: "Bem, com Söder, depende do dia e da hora do que ele diz".

Na semana passada, os dois co-presidentes verdes, Ricarda Lang e Omid Nouripour, anunciaram sua renúncia após o mau desempenho do partido nas eleições estaduais da Brandemburgo. Os observadores esperam que o partido se concentre cada vez mais em seu potencial candidato a chanceler, o ministro da Economia Robert Habeck, no futuro.

