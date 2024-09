Goering-Eckardt admitiu: "Nossa autoconfiança era excessiva, excessivamente urbanizada"

Seguindo as eleições europeias e estaduais em várias regiões, fica evidente que a frustração, a confusão e a tristeza são prevalentes entre os partidos democráticos. Este deveria ser um chamado de atenção para todos os partidos. A frustração não é uma solução eficaz, independentemente de quem esteja no poder.

Felizmente, meu partido está tomando a iniciativa: a renúncia anunciada da diretoria federal merece respeito e reconhecimento. Assuntos pessoais são secundários. Ricarda Lang e Omid Nouripour estão assumindo a responsabilidade por todas as responsabilidades do partido. Fomos percebidos como muito intelectuais, muito urbanos e não conseguimos nos conectar com as emoções das pessoas: medo, declínio, inquietação. A ação dos presidentes do partido é um testemunho de verdadeira grandeza. Agora é responsabilidade de todo o partido transformar essa situação em algo positivo e responsável - não apenas para Aliança 90/Os Verdes, mas para nossa nação.

Devemos defender o que é essencial para a nação, não apenas o que é alcançável: ar limpo, natureza próspera, florestas saudáveis, habitação acessível, excelentes escolas, infraestrutura segura, transporte público confiável e muito mais. Podemos nos manter firmes contra populistas e extremistas de direita que não oferecem nada além de medo, intensificação da frustração e desmerecimento das melhorias na vida das pessoas.

Estou preocupado que os jovens eleitores perderam a fé em nosso partido, junto com outros partidos democráticos e na democracia em si, nas últimas eleições. As crises de nossa época afetaram profundamente os jovens. Seus medos e expectativas foram negligenciados por muito tempo. Devemos garantir que representemos os interesses das gerações futuras.

Podemos nos reunir como um partido de coalizão

"Aliança" está em nosso nome. Este espírito de construção de alianças deve nos guiar continuamente, mesmo no caos das decisões diárias. As alianças não são construídas dentro de um círculo fechado, mas com aqueles que pensam e percebem o mundo, a nação, um assunto de forma diferente. Desde que eles não estejam defendendo a violência ou minando nossa democracia. Isso é um desafio, mas também uma oportunidade de crescimento.

Podemos nos tornar um partido de coalizão que constrói pontes. Dos campos rurais às cidades, dos jovens aos velhos, dos engajados aos desanimados. Sim, até mesmo entre indivíduos bem-intencionados e rejeitadores. Em um dos períodos mais críticos para nosso partido, as experiências da união de "Aliança 90" com o partido verde "Os Verdes" podem oferecer orientação.

Naquela época, após a reunificação, o estado interno da sociedade era motivo de preocupação. Portanto, enfatizamos no "consenso básico para o novo partido 'Aliança 90/Os Verdes'": "Nossa cultura política deve ser convidativa e inclusiva, não rejeitadora e exclusiva. Está orientada para reduzir medos e despertar a vontade de mudanças necessárias."

Ao mesmo tempo, resolvemos: "Onde nosso esforço para alcançar consenso ou compromissos persuasivos falhar, estamos dispostos a nos engajar em conflitos e confrontos necessários." Isso ainda deve se aplicar hoje. Muitos podem ver apenas o negativo, a exploração do populismo, o desmerecimento, a divisão. Eu preferiria olhar para frente. Porque a maior motivação para perseverar é uma visão positiva do futuro.

A Terra dos Resilientes

Estou convencido: Nossa nação é mais do que alguns gostariam de retratar. Temos o poder de determinar o tipo de nação que queremos ser. Uma nação de pessimistas. Ou a terra dos resilientes. Estamos no comando. Aliança 90/Os Verdes sempre foi sobre uma sociedade livre e diversificada: uma sociedade confiável e afirmativa da vida que protege o futuro. Uma nação onde nos levantamos uns pelos outros, onde o objetivo não é agradar a todos, mas tolerar as diferenças, abordar problemas abertamente, garantir segurança e buscar terreno comum.

Defendo uma liberdade que inclui, não exclui. Uma liberdade abrangente. A liberdade de respirar ar limpo, praticar a religião de nossa escolha, amar quem escolhermos. E também a liberdade de fazer escolhas diferentes das dos outros. Uma liberdade que não coloca os outros em um canto: "Você é paternalista!" "Um proibidor!" "Um faz-tudo!" Nem estigmatiza e exclui todos os que são críticos. E comunica claramente as consequências quando populistas e demagogos perigosos atacam nossa ordem democrática. Uma liberdade que protege o Estado de Direito, para que a humanidade permaneça.

Estou convencido: A busca por segurança e liberdade é abrangente. Nossa missão permanece proteger nossa natureza, nossa humanidade, nossa nova prosperidade. Juntos, não uns contra os outros. Em parceria. O tempo para isso é agora.

Katrin Göring-Eckardt é Vice-Presidente do Bundestag Alemão e membro da fração parlamentar verde.

As eleições europeias revelaram sentimentos semelhantes de frustração e tristeza entre os partidos democráticos em todo o continente. Devido à nossa percepção de elitismo e desconexão com as emoções das pessoas, devemos reconhecer e aprender com os resultados dessas eleições. Agora, Aliança 90/Os Verdes podem se reconstruir como um partido de coalizão, construindo pontes entre áreas rurais, cidades, jovens e velhos, e até mesmo aqueles que estão desanimados com nossas políticas.

Leia também: