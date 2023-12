Glynn Simmons foi declarado inocente depois de ter cumprido 48 anos de prisão - que se crê ser o mais longo de todos os exonerados

"Este é um dia pelo qual esperávamos há muito, muito tempo. Finalmente chegou", disse Glynn Simmons, 70 anos, aos jornalistas, segundo a agência noticiosa local KFOR, após a audiência em que um juiz do Tribunal Distrital do Condado de Oklahoma emitiu uma ordem declarando-o formalmente inocente.

"Podemos dizer que a justiça foi feita hoje, finalmente", disse ele. "E eu estou feliz."

Simmons cumpriu 48 anos, um mês e 18 dias após a sua condenação, o que lhe valeu uma distinção sombria: De acordo com o Registo Nacional de Exonerações, Simmons cumpriu a prisão injusta mais longa de todos os exonerados nos EUA. A duração média de um encarceramento injusto é de pouco mais de nove anos, de acordo com o registo, que acompanha e cataloga as exonerações desde 1989.

"Obviamente, estamos muito felizes", disse Joe Norwood, advogado de Simmons, à CNN numa entrevista na quinta-feira. "Ele se sentiu vingado por ter seu nome ... limpo, que ele é inocente e não fez isso. Estou muito feliz por todo o trabalho ter valido a pena para ele".

Simmons foi libertado sob caução em julho, quando o juiz anulou o julgamento e a sentença de 1975 a pedido do Procurador Distrital do Condado de Oklahoma, que disse num comunicado de imprensa que o seu gabinete descobriu que as provas tinham sido ocultadas aos advogados de defesa de Simmons - a chamada violação de Brady.

Em setembro, a Procuradora Distrital Vicki Behenna anunciou que não iria procurar um novo julgamento, apontando, em parte, para a falta de provas físicas.

O calvário de mais de quatro décadas de Simmons terminou oficialmente na terça-feira com a decisão alterada da juíza Amy Palumbo de arquivar o processo contra ele com prejuízo.

"Este Tribunal considera, com base em provas claras e convincentes, que a infração pela qual o Sr. Simmons foi condenado, sentenciado e encarcerado no caso em apreço, incluindo quaisquer infracções menores, não foi cometida pelo Sr. Simmons", declarou Palumbo no despacho.

A CNN contactou o procurador para comentar a declaração de inocência do juiz.

A lei estadual limita a indemnização a 175.000 dólares

Simmons tinha apenas 22 anos quando ele e outro homem foram condenados pelo homicídio de Carolyn Sue Rogers durante um assalto a uma loja de bebidas a 30 de dezembro de 1974, de acordo com o gabinete do procurador distrital e o Registo Nacional de Exonerações.

O caso da acusação no julgamento dependia do testemunho de uma mulher de 18 anos que foi baleada na cabeça durante o assalto, segundo o Registo.

Entrevistada pela polícia dias depois, a mulher disse que não se lembrava de muita coisa. Mas, na altura do julgamento, a mulher disse que tinha identificado Simmons e o seu coarguido num alinhamento, segundo o Registo. Ela testemunhou que não tinha identificado outros suspeitos quando, na verdade, tinha identificado quatro outros indivíduos durante oito alinhamentos separados, segundo o Registo.

Nenhum deles era Simmons ou o seu coarguido, disse Norwood.

No julgamento, Simmons testemunhou que nem sequer estava em Oklahoma na altura do assalto: Estava em Harvey, Louisiana, disse ele, a jogar bilhar. Várias testemunhas também afirmaram tê-lo visto em Harvey nesse dia e no dia seguinte, segundo o Registo.

No final, Simmons e o seu coarguido foram condenados, segundo o comunicado de imprensa do Ministério Público, e, inicialmente, condenados à morte. As suas sentenças foram mais tarde modificadas para prisão perpétua, em resultado de uma decisão do Supremo Tribunal que considerou a pena de morte inconstitucional devido a uma aplicação arbitrária e desigual, segundo o Registo.

O corréu de Simmons foi libertado em liberdade condicional em 2008, informou o gabinete do promotor público.

Ao longo dos anos, Simmons manteve a sua inocência, segundo o Registo. Por fim, um investigador privado localizou um relatório segundo o qual a testemunha de 18 anos tinha identificado outros indivíduos e tinha considerado as suas identificações durante a noite antes de decidir que estava confiante nelas. Esse relatório nunca foi partilhado com os advogados de defesa de Simmons na altura do seu julgamento, disseram Norwood e o Registo.

Agora, Simmons e os seus advogados esperam que ele possa receber alguma indemnização pelo tempo em que esteve injustamente preso, disse Norwood à CNN.

A ordem de terça-feira, disse ele, permite-lhes iniciar o processo de procura dessa indemnização que, em Oklahoma, tem um limite máximo de 175.000 dólares. Mas não há garantia, acrescentou Norwood, e é possível que eles tenham que lutar por ela no tribunal.

Entretanto, Simmons está a procurar ajuda financeira através de um GoFundMe - a sua única fonte de rendimento após quase cinco décadas durante as quais não conseguiu adquirir competências que pudesse utilizar para ganhar a vida, disse Norwood. Além disso, Simmons foi diagnosticado com cancro na fase quatro e está a fazer quimioterapia.

"Entre o seu estado de saúde e o facto de ter 70 anos e de lhe ter sido roubada a capacidade de se sustentar", disse Norwood, "ele precisa da ajuda das pessoas".

