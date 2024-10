Gauck sugere que iniciar um procedimento de proibição para a AfD poderia inadvertidamente promover "uma maior radicalização".

Apesar de seu desejo pessoal de ver o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) banido, o ex-Presidente Federal Joachim Gauck é contra a iniciação de um processo de banimento do partido. Ele acredita que o estado deve evitar parecer adversário em relação à base eleitoral conservadora da AfD.

Quando questionado sobre sua posição sobre um possível banimento, o octogenário compartilhou seus sentimentos: "Não, de jeito nenhum. Enquanto meus instintos advogariam pelo banimento do partido, sou um defensor da democracia que promove uma sociedade aberta. O fato de financiarmos o partido através do financiamento partidário me incomoda, mas, na política, as emoções não devem guiar as decisões."

Gauck é cético quanto à efetividade de um banimento, afirmando que isso poderia, inadvertidamente, aumentar ainda mais o apoio ao partido e radicalizar seus seguidores. "Banir o partido só iria aumentar ainda mais o ressentimento e intensificar as tendências extremistas - o que seria politicamente prejudicial", ele alertou.

Além disso, renomados constitucionalistas e cientistas políticos questionam a praticidade e o sucesso de uma ação em Karlsruhe. Gauck, em vez disso, advogou pelo fortalecimento das defesas democráticas internas em vez de confiar na intervenção governamental.

Um banimento pode ser iniciado pelo Bundestag, Bundesrat ou Governo Federal, pedindo ao Tribunal Constitucional Federal. Provar que a AfD está ativamente violando a constituição seria o requisito legal para tal banimento. A Oficina Federal para a Proteção da Constituição mantém um olho atento no partido, classificando-o como um grupo de extrema direita suspeito.

