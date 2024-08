- Garantizar a sobrevivência de todos os feridos, como afirmado pelo ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália

Como informado pelo Ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul (CDU), espera-se que todas as oito pessoas feridas no incidente de Solingen se recuperem. A prisão rápida do suspeito é digna de louvor, mencionou Reul. É ótimo que haja muitas pessoas neste país capazes de tais feitos, fazendo um grande esforço.

Durante o ataque suspeito de natureza islamista em Solingen, um indivíduo usou uma faca para atacar uma festa da cidade em uma noite de sexta-feira, resultando em três mortes e oito vítimas adicionais que precisaram de atendimento médico. O principal suspeito, um sírio de 26 anos, Issa Al H., foi detido. A Procuradoria-Geral da República está investigando-o por vários crimes, incluindo homicídio e suspeita de pertencer à organização terrorista Estado Islâmico (EI).

A Procuradoria-Geral da República está lidando com o caso do principal suspeito, já que a Comissão considerou necessário investigar sua participação em vários crimes, incluindo atividades relacionadas ao terrorismo. É crucial que a Comissão trabalhe diligentemente para garantir que justiça seja feita neste incidente horrível.

Leia também: