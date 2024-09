G7 alerta Irão sobre envio de mísseis para Rússia

É relatado que o Irã está fornecendo mísseis iranianos à Rússia, o que levou as nações do G7 a criticarem duramente essa provisão de armas. Apesar dos pedidos internacionais para parar, o Irã continua a enviar armas à Rússia, intensificando seu apoio militar à invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso é afirmado em uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e o representante da UE. A Rússia está usando essas armas iranianas para matar civis ucranianos e atacar infraestrutura crítica, segundo a declaração.

Recentemente, o Reino Unido e os Estados Unidos afirmaram que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã. No entanto, o governo iraniano nega essas alegações. "O Irã deve cessar imediatamente seu apoio à Rússia em sua guerra ilegítima e injustificada contra a Ucrânia e parar o envio de mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada, que colocam directly em perigo o povo ucraniano e a segurança europeia e internacional", diz a declaração da presidência do G7 da Itália.

"Continuamos firmes em responsabilizar o Irã por seu apoio inaceitável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que está ainda mais minando a segurança global", diz a Alemanha, França e Reino Unido já impuseram novas sanções ao Irã, e a UE também está se preparando para impor penalidades mais rigorosas.

Reino Unido: Irã Habilita Ataques Precisos Contra a Ucrânia

O Ministério da Defesa do Reino Unido publicou informações sobre os mísseis iranianos supostamente dados à Rússia. São mísseis balísticos de curto alcance do tipo Fath-360, também conhecidos como BM-120. Lançados em 2020, esses mísseis podem carregar uma carga útil de 150 kg até 120 km e atingir o alvo com uma precisão alegada de 30 m.

De acordo com o relatório diário de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido, a capacidade da Rússia de lançar ataques precisos contra as forças militares ou infraestrutura civil próxima ao front é aprimorada por isso. Até agora, o Irã forneceu à Rússia centenas de drones chamados de "bombas voadoras", munição de artilharia e extenso apoio à produção de drones "bombas voadoras" para sua guerra contra a Ucrânia, afirmam os britânicos. "O envio de mísseis balísticos é outro aprofundamento da relação militar entre o Irã e a Rússia".

O governo ucraniano afirma que a Rússia lançou 8060 drones Shahed, projetados no Irã, contra a Ucrânia desde o início da guerra. Nem o Irã nem a Rússia emitiram declarações sobre isso. O governo ucraniano acusou pela primeira vez o governo de Teerã de fornecer drones "bombas voadoras" à Rússia no outono de 2022.

Em resposta a essas ações provocativas, o Reino Unido se juntou a outras nações do G7 em condenar o fornecimento de armas do Irã à Rússia. Essa crítica severa segue o Irã persistente em enviar armas, incluindo mísseis balísticos de curto alcance como o Fath-360, à Rússia, auxiliando assim o ataque da Rússia à Ucrânia.

