Funcionários da Guarda Revolucionária do Irão perpetraram mortes.

A unidade de elite do exército iraniano, conhecida como Guardas Revolucionárias, sofreu uma grande perda. Segundo a mídia estatal, dois oficiais de alta patente, o Tenente-Coronel Mochtar Morshedi e o Capitão Mojtaba Nasari, infelizmente faleceram devido a uma fuga de gás em uma fábrica na província central de Isfahan. Também foram relatadas lesões em cerca de dez homens no local. Os detalhes do incidente, se foi um acidente ou sabotagem, ainda estão incertos.

O local do incidente é significativo, já que Isfahan abriga instalações essenciais na indústria de defesa do Irã. A cidade também abriga o maior centro de pesquisas nucleares do país. Recentemente, as tensões aumentaram devido a um ataque a um ponto de apoio militar, envolvendo o arqui-inimigo Israel.

Não faz muito tempo, em janeiro de 2023, uma instalação ligada ao Ministério da Defesa em Isfahan foi atacada por vários drones não identificados. O Irã rapidamente apontou o dedo para seu adversário de longa data, Israel, pelo ataque à fábrica na época.

