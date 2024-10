Funcionários alemães estão a ser evacuados do Líbano através de um avião de transporte militar alemão.

Em meio à tensão entre Israel e a milícia Hezbollah no Líbano, a Força Aérea Alemã está realizando operações de resgate aéreo para evacuar cidadãos alemães. O Ministério das Relações Exteriores aumentou o nível de alerta para a crise e iniciou evacuações diplomáticas, segundo comunicado. As embaixadas continuam em operação. Atualmente, não há planos para uma evacuação completa.

A Força Aérea Alemã está utilizando um Airbus para transportar cidadãos alemães do Líbano em resposta ao confronto entre Israel e o grupo pró-iraniano Hezbollah. O Ministério das Relações Exteriores elevou o nível de crise para suas missões em Beirute, Ramallah e Tel Aviv e iniciou evacuações diplomáticas. De acordo com o comunicado, famílias de pessoal militar e trabalhadores de ONGs alemãs, além de pessoal não essencial, estão sendo levados para fora. Um avião A321 da Força Aérea ajudou na partida para Beirute hoje, informou o ministério. Além disso, cidadãos alemães com suscetibilidade médica e aqueles considerados particularmente vulneráveis estão sendo levados, eles acrescentaram.

A Alemanha reflete preocupação crescente com os eventos no Líbano, mas não considera necessário um retirada completa de cidadãos alemães no momento. Cerca de 1.800 cidadãos alemães registrados estão presentes no país, informou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Berlim.

Os cidadãos alemães ainda têm a oportunidade de partir por meio de aeroportos funcionais, como Beirute, através de voos comerciais, continuou o porta-voz. O representante do Ministério da Defesa mencionou que não fornecerá informações sobre quaisquer medidas de evacuação possíveis com antecedência.

Esta tarde, os ministros de Relações Exteriores da UE se reunirão em uma reunião especial. O temor é que os conflitos em Gaza e no Líbano possam se desenvolver em uma crise regional maior. A Alemanha reconheceu o direito de Israel à autodefesa contra os ataques da liderança do Hezbollah, mas também pediu a Israel que exerça contenção considerando o grande número de vítimas civis.

A Comissão do Ministério das Relações Exteriores alemão chamou para maior vigilância e cautela entre os cidadãos alemães no Líbano, conselho dado pela Comissão. Após a escalada, a Comissão também ordenou a repatriação de certos nationals alemães, incluindo familiares de pessoal militar e pessoal não essencial.

