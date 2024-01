Funcionário do Ministério da Educação demite-se por causa da abordagem da administração Biden à guerra Israel-Hamas

A demissão de Tariq Habash, conselheiro político do Gabinete de Planeamento, Avaliação e Desenvolvimento de Políticas do DOE, surge no momento em que o conflito - que eclodiu com os ataques do Hamas a Israel a 7 de outubro - se aproxima do terceiro mês sem sinais de abrandamento e vem na sequência de um anterior afastamento público da administração relativamente à forma como tem lidado com a guerra.

"Não é preciso dizer que toda a violência contra pessoas inocentes é horrível. Lamento todas e cada uma das perdas, israelitas e palestinianas", disse Habash na carta de duas páginas dirigida ao Secretário da Educação Miguel Cardona. "Mas não posso representar uma administração que não valoriza todas as vidas humanas por igual. Não posso ficar em silêncio enquanto esta administração fecha os olhos às atrocidades cometidas contra vidas palestinianas inocentes".

Solicitado a comentar a demissão de Habash, um porta-voz do Departamento de Educação disse em um comunicado: "Desejamos a ele o melhor em seus empreendimentos futuros".

Em declarações a Abby Phillip, da CNN, na quarta-feira, Habash chamou diretamente a atenção do Presidente Joe Biden.

"A recusa do presidente em pedir um cessar-fogo imediato e permanente é insustentável com a crença de milhões de americanos em todo o país", disse ele no "NewsNight".

Biden tem enfrentado uma pressão crescente para apelar a um cessar-fogo no conflito. O presidente tem defendido o seu apoio a Israel para se defender, mas também tem destacado a pressão da sua administração para a entrega de ajuda humanitária a Gaza. E instou Israel a concentrar-se em salvar vidas civis, ao mesmo tempo que avisou que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu corre o risco de perder o apoio internacional devido aos bombardeamentos de Gaza.

O presidente disse no mês passado que os EUA "continuarão a liderar o mundo na assistência humanitária a civis palestinianos inocentes, para enfatizar aos nossos amigos, aos nossos amigos israelitas, que precisamos de proteger a vida dos civis".

A demissão de Habash segue-se à do ex-funcionário do Departamento de Estado Josh Paul, que em outubro anunciou a sua saída "devido a um desacordo político relativamente à nossa assistência letal contínua a Israel".

Habash apelou a Biden: "É ele quem tem o poder de, com um telefonema, pôr fim a esta violência, fazer exigências ao governo israelita, acabar com a violência indiscriminada contra os palestinianos", disse a Phillip.

Desde o início da guerra, a ofensiva israelita em Gaza matou pelo menos 22.000 palestinianos, de acordo com o Ministério da Saúde dirigido pelo Hamas.

Como palestino-americano, Habash disse na carta que havia trazido "uma perspetiva crítica e sub-representada" para o "trabalho contínuo da administração Biden sobre equidade e justiça".

Na carta, Habash referiu também o impacto do conflito nos EUA, onde "estudantes judeus, muçulmanos e árabes nos campus universitários expressaram sentir-se menos seguros".

"O Departamento de Educação deve desempenhar um papel ativo no apoio às instituições que respondem às necessidades dos estudantes, dos professores e do pessoal. Isto inclui a proteção de todos os estudantes que optam por exercer o seu direito à primeira emenda para se envolverem em acções não violentas, incluindo a expressão de solidariedade para com os palestinianos em Gaza, que sofreram tremendamente nas últimas semanas e durante anos antes da atual violência contínua", escreveu.

Desde o início da guerra, registaram-se centenas de protestos e contraprotestos nos campus universitários, alguns dos quais se tornaram violentos. Desde 7 de outubro, o DOE lançou um número sem precedentes de investigações ao abrigo do Título VI nos campus universitários - incluindo na Universidade de Harvard e na Universidade da Pensilvânia - depois de receber queixas sobre alegados incidentes de antissemitismo e islamofobia.

Jason Seher, Samantha Waldenberg, Ariel Edwards-Levy, Matt Egan, Camila DeChalus, Kevin Liptak, MJ Lee, Alex Marquardt e Jennifer Hansler da CNN contribuíram para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com