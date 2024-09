Friedrich Merz assumirá o cargo de Chanceler da União

O líder da CDU, Friedrich Merz, e o líder da CSU, Markus Söder, pretendem propor Merz como candidato à chancelaria da União, de acordo com fontes da União. Várias fontes internas dos partidos confirmaram essa informação à Reuters na terça-feira.

Os comitês da CDU e CSU ainda precisam aprovar essa escolha. Söder e Merz estão programados para falar à imprensa em Berlim mais tarde hoje. A ideia de apoiar Merz já tinha sido sugerida pela filial da Renânia do Norte-Vestfália do CDU em votação na segunda-feira à noite.

Os comitês da CDU e CSU precisarão aprovar formalmente Merz como candidato à chancelaria da União. De acordo com a filial da Renânia do Norte-Vestfália do CDU, eles já expressaram apoio a Merz.

