França enfrenta turbulência política: Macron busca diálogo com Hollande e Sarkozy

No meio do impasse político prolongado da França, o presidente Emmanuel Macron está marcado para interagir com seus antecessores, François Hollande e Nicolas Sarkozy, no dia 24 deste mês. Segundo fontes internas de France Info e BFMTV, Macron também planeja se encontrar com o ex-primeiro-ministro socialista Bernard Cazeneuve, que serviu sob Hollande de dezembro de 2016 até maio de 2017 e é dito estar considerando uma nova candidatura ao cargo.

Mais de seis semanas se passaram desde as eleições parlamentares antecipadas na França, mas Macron ainda não anunciou um novo primeiro-ministro ou conseguiu formar um governo de maioria funcional.

Nestas eleições, a coalizão de esquerda Nouveau Front Populaire surpreendeu ao ficar em primeiro lugar, ultrapassando o partido centrista de Macron e os apoiadores de extrema direita de Marine Le Pen, que eram esperados para vencer inicialmente. Nenhum desses grupos conseguiu obter uma maioria clara.

A coalizão de esquerda tem mantido sua posição de formar um governo. No entanto, Macron descartou a ideia de um governo de partido único, argumentando que seria rapidamente desafiado com um voto de desconfiança. Apesar de várias reuniões com os partidos, o caminho para um governo francês estável permanece incerto. As coalizões são raras no país, o que torna o processo de formação ainda mais difícil.

Apesar da determinação da coalizão em formar um governo na França, o partido centrista de Macron tem lutado para encontrar um terreno comum, o que pode afetar o cenário político do país. O sucesso surpreendente do Nouveau Front Populaire na França pode levar a uma mudança significativa na dinâmica política do país, dada a ênfase histórica da França em seus partidos de direita e esquerda tradicionais.

