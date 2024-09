Fortaleza da oposição da resistência: estado de Wuhledar antes do colapso

Forças Russas Capturam Cidade Ucraniana de Vuhledar no LesteDe acordo com meios de comunicação russos e blogueiros locais, tropas russas tomaram o controle da cidade ucraniana oriental de Vuhledar. Segundo Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-Rússia, "unidades russas infiltraram Vuhledar - o assalto à cidade começou". Outros correspondentes de guerra pró-Rússia relatam a ofensiva. De acordo com os meios de comunicação estatais russos, a cidade da região de Donetsk foi cercada, e os combates continuam a leste do assentamento. O especialista militar colonial Reisner diz ao ntv.de que as forças russas estão avançando em direção à cidade de várias direções, como uma pinça. "Vuhledar corre o risco de ser cercada. Pode-se supor que a 72ª brigada mecanizada, armada com tanques e veículos de combate, não será capaz de manter o controle da área."

08:59 Conflito Noturno de Drones Rússia-UcrâniaA defesa aérea russa relatou ter abatido 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com relatórios estatais. Seis foram abatidos sobre as regiões de Belgorod, Kursk e Bryansk, e um sobre Bryansk. A Força Aérea Ucraniana afirma que a Rússia atacou a Ucrânia com 81 drones e quatro mísseis na noite anterior, com 79 drones abatidos ou forçados a cair. Os primeiros relatórios sugerem não haver vítimas ou danos.

08:17 Dinamarca Pede a Aliados que Abram Opções de Ataque de Longo Alcance Contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, defende o afrouxamento das restrições ao uso de armas ocidentais de longo alcance contra a Rússia por países aliados. "Vamos pôr fim a esta discussão sobre linhas vermelhas", sugere Frederiksen à Bloomberg. Ela acrescenta: "A linha vermelha mais importante já foi cruzada - quando a Rússia invadiu a Ucrânia". Frederiksen insiste que ninguém da Rússia deve ter o direito de ditar o que é certo na NATO, na Europa ou na Ucrânia.

07:38 Mortes Russas Enterradas para Economizar DinheiroDe acordo com uma ligação divulgada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos em batalha estão sendo enterrados e relatados como desaparecidos para reduzir pagamentos caros às suas famílias. "Eles os eliminam no campo de batalha, a luta continua, está quente, eles começam a feder, então nós os enterramos lá e eles são considerados desaparecidos", diz um homem a um residente da região russa de Belgorod em uma ligação relatada pelo Independent do Kyiv. O pagamento por cada soldado morto é dito ser entre $67.500 e $116.000.

06:59 Rússia Não Mostra Sinais de Desejo de Acordo de PazEnquanto o presidente ucraniano Zelensky promove seu "plano de vitória" nos EUA, a Rússia não demonstrou interesse em resolver o conflito. "O Kremlin continua a exibir abertamente sua relutância em negociar um acordo de paz que não envolva a rendição total do governo ucraniano e a destruição do estado ucraniano", escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Altos funcionários russos expressaram oposição a participar da próxima cimeira de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reiterou que a Rússia não está disposta a negociar nada além da capitulação ucraniana. "O ISW continua a avaliar que o Kremlin não está interessado em negociações de paz genuínas com a Ucrânia e só mencionará 'planos de paz' e 'negociações' para pressionar o Ocidente a coagir a Ucrânia a fazer concessões em relação à sua soberania e integridade territorial."

06:27 Zelensky Acredita que Ações Mais Enérgicas dos EUA Podem Acabar com a Agressão Russa Mais RápidoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acredita que medidas firmes do governo dos EUA poderiam pôr fim à agressão russa contra a Ucrânia mais rapidamente. "Agora, no final deste ano, temos uma verdadeira chance de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os EUA", escreveu Zelensky em uma postagem em seu canal do Telegram após encontrar uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Zelensky está atualmente nos EUA para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU e promover seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Adolescentes Incendeiam Helicóptero Mi-8 em OmskDois adolescentes incendiaram um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk no sábado usando uma bomba caseira, relatam o canal Telegram Baza. Os meninos de 16 anos foram presos e supostamente confessaram ter recebido $20.000 via Telegram para realizar o ataque. O helicóptero sofreu danos significativos, de acordo com relatórios de mídia. Este incidente segue um ataque semelhante em 11 de setembro, quando dois meninos pequenos incendiaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Noyabrsk, região de Tyumen. Atos de sabotagem, incluindo descarrilamentos de trens, têm ocorrido frequentemente em várias regiões russas. Em janeiro, o serviço de inteligência militar ucraniano (HUR) afirmou que algumas ferrovias russas haviam sido atacadas por "inimigos desconhecidos do regime de Putin".

04:44 G7 Considerará Fornecimento de Mísseis de Longo Alcance à UcrâniaOs ministros das Relações Exteriores dos países do G7 discutirão a possibilidade de fornecer mísseis de longo alcance capazes de alcançar o território russo à Ucrânia na segunda-feira, de acordo com o chefe da política externa da UE, José Borrell. Borrell revelou essa informação durante o evento paralelo da Assembleia Geral da ONU. Também foi relatado que a Rússia está recebendo novas armas, incluindo foguetes iranianos, apesar das repetidas negações de Teerã.

03:50 Zelensky: "A Paz Está Mais Próxima do Que Pensamos"O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressa otimismo em relação a um fim iminente do conflito com a Rússia. "Acredito que estamos mais perto da paz do que pensamos", diz Zelensky em uma entrevista à emissora americana ABC News. O fim da guerra está próximo, acrescenta. Na entrevista, ele pede aos EUA e a outros aliados que continuem a apoiar a Ucrânia.

23:50 Vítimas após ataques russos em Saporizhzhia As forças russas realizaram a última de uma série de ataques na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia na terça-feira à noite. Uma pessoa foi morta, de acordo com o governador regional Ivan Federov. Um oficial da cidade, falando à emissora de estado Suspilne, mencionou cinco pessoas feridas, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores na cidade, com mais algumas feridas na noite anterior. Federov compartilhou no Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque, embora não esteja claro qual arma foi usada. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, acendendo um incêndio que os bombeiros apagaram rapidamente sem vítimas.

00:39 Exército ucraniano sob pressão em Pokrovsk O exército ucraniano continua a enfrentar pressão na parte oriental do país, de acordo com sua atualização noturna. "A situação em Pokrovsk e Kurakhove permanece volátil", relata o Estado-Maior de Kiev. Mais de 50 dos 125 ataques russos ao longo da linha de frente foram realizados neste setor. "O foco principal do inimigo tem sido em Pokrovsk", esclarece o comando militar ucraniano. Embora analistas independentes creditam os ucranianos por terem desacelerado o avanço russo em Pokrovsk estrategicamente importante, a situação permanece arriscada para os defensores perto de Kurakhove mais ao sul. Os avanços das tropas russas perto da cidade mineira de Hirnyk representam uma ameaça às unidades vizinhas. Uma tática de flanqueamento semelhante é notada ainda mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos não conseguiram capturar por meio de ataques frontais.

00:01 Condenado norte-americano recebe 6 anos na Rússia por tentativa de sequestro de criança Um cidadão norte-americano recebeu uma sentença de seis anos de prisão na Rússia por tentar sair do país com seu filho russo sem o consentimento da mãe, afirmam autoridades legais russas. Um tribunal em Kaliningrad o encontrou culpado de "tentativa de sequestro de criança" e ordenou que ele cumpra sua pena em um campo de trabalho. De acordo com a sentença, o cidadão norte-americano tentou sair da Rússia com seu filho de 4 anos em julho de 2023. "Sem o consentimento da mãe, ele tentou levar a criança para fora do país", declarou o tribunal no Telegram. Ele foi parado pelos guardas de fronteira enquanto tentava cruzar para a Polônia através de uma área florestal. As tensões entre os EUA e a Rússia estão especialmente altas devido ao conflito na Ucrânia.

22:44 Rússia Relata Mortes Após Ataque em Belgorod Um ataque a uma vila russa perto da fronteira ucraniana resultou na morte de três pessoas, de acordo com as autoridades locais. A vila de Archangelskoe, a cinco quilômetros da fronteira, foi "atacada pelo exército ucraniano" na segunda-feira, de acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Um casal e um adolescente foram mortos, e houve dois feridos, incluindo uma criança, disse o governador.

21:35 Zelensky Agradece a Scholz pelo Apoio Alemão Após Encontro em Nova York Após um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova York, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu a importância do apoio da Alemanha. "Estamos profundamente gratos à Alemanha pelo seu apoio", escreveu Zelensky no Twitter. "Juntos, salvamos muitas vidas e podemos certamente fazer mais para fortalecer a segurança em toda a continente europeu". No entanto, Scholz reafirmou a posição do governo alemão de não fornecer armas avançadas à Ucrânia.

20:52 Forbes: Como o Único Porta-Aviões da Rússia Desintegra, Tripulação Enviada para a Guerra A Rússia tem apenas um porta-aviões, chamado "Admirante Kuznetsov", que recebeu muita atenção devido a seus poucos deployments desde seu lançamento nos anos 80, assim como vários problemas. Agora, a Forbes relata que soldados da tripulação de 15.000 do Admirante Kuznetsov estão se juntando ao conflito na Ucrânia, não a bordo de seu porta-aviões, mas como parte de seu próprio batalhão. Isso é uma das medidas para atender às necessidades mensais de recrutamento da Rússia, que a Forbes estima em 30.000 novos combatentes por mês. Enquanto isso, o Admirante Kuznetsov está supostamente se degradando e pode se tornar um morador permanente na costa de Murmansk, onde tem estado estacionário por algum tempo.

