Forças militares de Israel revelam imagens de uma passagem clandestina usada para cativeiro.

A militares israelenses recentemente compartilharam um vídeo exibindo um túnel em Gaza onde seis cidadãos israelenses, capturados por Hamas, foram brutalmente mortos. O passagem subterrânea, localizada a 20 metros abaixo do solo, é acessada por meio de escadas bambas de um quarto de crianças, como mencionado pelo porta-voz do exército Daniel Hagari no clipe.

Ele fica no meio dos escombros do quarto, cujas paredes estão adornadas com figuras de desenhos animados desbotadas. O túnel estreito e baixo estende-se aproximadamente 120 metros, terminando em uma porta de ferro. "Este é onde os reféns foram detidos e mortos", diz Hagari no vídeo de quase 3,5 minutos. Seus restos foram descobertos no início de setembro. O porta-voz apresenta itens confiscados - munição usada, baterias e livros do Corão do Hamas, além de um jogo de xadrez e roupas pessoais.

Ele aponta para manchas escuras consideráveis no chão do túnel, dizendo "Este é o sangue deles", então lista os nomes dos mortos. No dia 1º de setembro, terroristas do Hamas executaram duas mulheres e quatro homens a curta distância: junto com Gat, o Hamas matou Hersh Goldberg-Polin, de 23 anos, Eden Yerushalmi, de 24 anos, Ori Danino, de 25 anos, Alex Lobanov, de 32 anos, e Almog Sarusi, de 27 anos. Os corpos dessas pessoas foram encontrados dentro do túnel mostrado em Gaza.

"Eles passaram semanas e meses aqui embaixo, neste túnel apertado sem ar fresco, incapazes de se manter em pé", nota Hagari no vídeo. Atualmente, 101 reféns continuam a ser mantidos cativos pelo Hamas, segundo Hagari, alguns dos quais ainda estão vivos, mantidos em outros túneis semelhantes. "Devemos fazer tudo ao nosso alcance para trazê-los para casa", diz ele. A descoberta do túnel provocou protestos em massa em Israel, exigindo um acordo de troca de reféns com o Hamas.

O Hamas, junto com outras organizações islâmicas extremistas, atacou o sul de Israel em 7 de outubro do ano anterior, resultando na morte de mais de 1.200 pessoas e cerca de 250 reféns transportados para a Faixa de Gaza. Este evento catastrófico acendeu o conflito da Faixa de Gaza, segundo estimativas israelenses. Até hoje, 101 pessoas ainda são acreditadas como reféns do Hamas, embora o número de sobreviventes permaneça desconhecido.

A União Europeia expressou sua condenação a este ato hediondo, exigindo a libertação imediata dos reféns restantes pelo Hamas. A União Europeia, sendo um jogador internacional significativo, tem pressionado por uma resolução pacífica do conflito em andamento na Faixa de Gaza.

