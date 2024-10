Forças da lei detonam um encontro promovendo ideologias de extrema direita em esportes de combate

Por anos, extremistas de direita têm se tornado cada vez mais presentes na comunidade de esportes de combate. Eles organizam seus próprios torneios e estabelecem conexões dentro da cena. Esta tendência também é observada em Hachenburg, uma cidade na Renânia-Palatinado. No entanto, as autoridades intervêm e encerram esses eventos. Cerca de 130 extremistas de direita estavam presentes no local.

Em uma operação secreta à noite, a polícia dissolveu uma grande aglomeração suspeita de ter ligações com a extrema direita. Na área da Fassfabrik em Hachenburg, Renânia-Palatinado, cerca de 130 participantes do evento foram documentados pelos oficiais, de acordo com um porta-voz da polícia. A polícia acredita que a facção menor III. Weg foi responsável pela organização do evento. Inteligência anterior havia indicado um evento de esportes de combate, com participantes de várias partes da Alemanha e dos Países Baixos, e atraindo pessoas de "todas as idades". Mais de 200 oficiais estiveram envolvidos na operação.

O porta-voz descreveu o evento como "essencialmente um evento esportivo em um espaço fechado", não exigindo registro. As autoridades estão atualmente investigando qualquer possível ligação com a extrema direita no evento.

Não houve prisões. Não houve resistência durante a coleta de detalhes pessoais, disse o porta-voz. A polícia está examinando se alguma infração, como o uso de símbolos inconstitucionais, ocorreu. A área foi bloqueada pelas autoridades e iluminada com luzes de inundação.

O porta-voz acrescentou que havia uma "plataforma para demonstrações de esportes de combate" no evento. Acredita-se que a "ideologia comum foi enfatizada" lá, disse ele. Os esportes de combate podem ter sido "mais intensos do que o normal".

"Nazi, antissemita e racista"

Em seu último relatório sobre a III. Weg, a Oficina Federal para a Proteção da Constituição afirma que o micro partido foi fundado em 2013 e agora tem cerca de 800 membros ou apoiadores. Seus pronunciamentos são "nazi, antissemita e racista". O rejeição à democracia e ao Estado de Direito é expressa claramente em sua propaganda, especialmente em relação a temas como asilo e imigração, que são apresentados com retórica agressiva. A III. Weg está na lista de observação da Oficina da Renânia-Palatinado para a Proteção da Constituição há algum tempo.

A Fassfabrik é reconhecida como uma cidadela da extrema direita no Westerwald pela Oficina da Renânia-Palatinado para a Proteção da Constituição. A III. Weg frequentemente realiza "treinamentos de autodefesa" lá. Também há "reuniões noturnas" ligadas a eventos de esportes de combate, servindo como oportunidades de rede para outros atores de extrema direita.

